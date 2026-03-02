Inicia este 3 de marzo la veda del camarón en el Pacífico; Sinaloa reporta casi 8 mil toneladas

A partir de las 00:00 horas de este 3 de marzo queda suspendida la captura con fines comerciales de las distintas especies de camarón en el litoral del Océano Pacífico, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, informó la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado.

El director de Inspección, Vigilancia, Concesiones y Permisos de la dependencia estatal, José Guadalupe Guillén Rentería, explicó que la determinación se dio a conocer durante la Segunda Sesión de Seguimiento de la Temporada 2025–2026 del Comité Consultivo para el Manejo y Ordenamiento del Recurso Camarón del Océano Pacífico.

En dicha sesión, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca presentó el balance correspondiente a los primeros 115 días de actividad pesquera, iniciada el 19 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el informe, con corte al 27 de enero de 2026, en Sinaloa se habían registrado 7 mil 861 toneladas de camarón. El funcionario precisó que aún está pendiente el reporte del mes de febrero y los primeros días de marzo, por lo que la cifra podría variar.

“Hasta finales de enero se contabilizaban casi 8 mil toneladas; todavía falta integrar la información de febrero y dos días de marzo”, indicó.

Guillén Rentería subrayó que la medida busca proteger los ciclos reproductivos del crustáceo, uno de los recursos pesqueros de mayor relevancia económica para la entidad. Señaló que en esta ocasión la veda se estableció de manera anticipada en comparación con el año pasado, cuando inició en abril.

“Es importante respetar los ciclos de reproducción. Este año la veda comienza en marzo, antes que en 2025, y eso permitirá contar con más reproductores para la siguiente temporada”, expresó.

Durante el periodo de restricción, el Programa de Inspección y Vigilancia reforzará los operativos en coordinación con instancias federales y municipales. La Secretaría de Pesca y Acuacultura trabajará de manera conjunta con la Secretaría de Marina, además de autoridades locales a través de los Comités Municipales de Inspección y Vigilancia.

Para el ejercicio fiscal 2026, 17 municipios se integrarán a este programa con una inversión estatal de 15 millones de pesos, en beneficio de 52 organizaciones pesqueras.

El banderazo de arranque del Programa de Inspección y Vigilancia 2026 se realizará este martes en el malecón de Altata, en Navolato, donde autoridades estatales y federales, así como representantes de federaciones y cooperativas, darán inicio formal a las acciones de supervisión para proteger el recurso durante la veda.