Inicia este jueves rehabilitación del Centro Cívico Constitución en Culiacán

El Ayuntamiento de Culiacán pondrá en marcha este jueves 23 de abril la rehabilitación integral del Centro Cívico Constitución, obra en la que se invertirán 40 millones de pesos para mejorar la infraestructura deportiva y de servicios del espacio público.

El anuncio fue realizado por el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil durante la entrega de tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, realizada este lunes en dicho lugar.

“El próximo jueves a partir de las 5 o 6 de la tarde, vamos a estar aquí de nueva cuenta porque vamos a dar el banderazo de inicio de la remodelación de prácticamente de todo el Centro Cívico Constitución”, mencionó.

“Van a hacer una inversión o será una inversión de 40 millones de pesos en la transformación y remodelación de las canchas de fútbol, en la pista de atletismo, los baños, el tema de las canchas de basquetbol, etcétera”.

El proyecto contempla la remodelación de las canchas de fútbol, canchas de basquetbol, pista de atletismo y baños, áreas que presentan desgaste tras varios años de uso.

El Alcalde informó que el banderazo de inicio de obra se realizará entre las 17:00 a 18:00 horas del jueves, y aclaró que no será necesario cerrar por completo el centro recreativo, ya que las labores se desarrollarán por etapas.

La última intervención mayor en el Centro Cívico Constitución se llevó a cabo en 2010, y el espacio fue construido en la década de 1950, de acuerdo con registros periodísticos.

“Lo vamos a hacer de manera escalonada porque, por ejemplo, tenemos dos canchas de fútbol, pues vamos a iniciar en una, terminando nos pasamos a la otra; en el tema de las canchas de baloncesto, lo mismo, el tema de los baños, pues también vamos a tratar de de que el servicio o que los espacios continúen abiertos, pero de manera escalonada para poder avanzar con esta esta remodelación”, mencionó Gámez Mendívil.

El Centro Cívico Constitución es un espacio emblemático de Culiacán en el que se encuentra el Zoológico, el Salón de la Fama, diversos espacios deportivos, culturales y de encuentro social.