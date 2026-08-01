$!Inicia este lunes canje de uniformes y útiles escolares en Sinaloa

El canje del Programa de Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares para el ciclo 2026-2027 iniciará este lunes 3 de agosto en Sinaloa, con un esquema de atención por abecedario de acuerdo con la primera letra del apellido paterno del alumno.
Durante la primera semana de canje, que comprende del 3 al 9 de agosto, corresponderá acudir a las familias cuyos estudiantes tengan apellidos paternos con las letras A, B, C, D, E y F.
Para resolver dudas sobre el proceso, la Secretaría de Educación Pública y Cultura habilitó el número de atención 667-846-4220.
El Comité Estatal Operativo del programa autorizó mil 121 centros de canje y proveedores que participarán en la entrega de apoyos para estudiantes de educación básica en los 20 municipios de Sinaloa.
De estos, 592 corresponden a centros de canje de uniformes escolares, 408 a útiles escolares y 121 proveedores para la distribución de calzado deportivo, este último apoyo dirigido a niñas y niños de preescolar.
La titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que los establecimientos autorizados podrán consultarse en la plataforma oficial del programa, donde madres, padres y tutores podrán ubicar el punto de canje que les corresponde.
Explicó que la autorización de los centros busca garantizar una distribución ordenada y que los apoyos sean entregados antes del inicio del próximo ciclo escolar, programado para el próximo 31 de agosto.
La SEPyC señaló que la selección de los centros de canje tomó en cuenta la capacidad operativa de los proveedores, su infraestructura y la demanda de atención en cada municipio para facilitar el acceso a los apoyos.