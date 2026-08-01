$!Inicia este lunes canje de uniformes y útiles escolares en Sinaloa

El canje del Programa de Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares para el ciclo 2026-2027 iniciará este lunes 3 de agosto en Sinaloa, con un esquema de atención por abecedario de acuerdo con la primera letra del apellido paterno del alumno.

Durante la primera semana de canje, que comprende del 3 al 9 de agosto, corresponderá acudir a las familias cuyos estudiantes tengan apellidos paternos con las letras A, B, C, D, E y F.

Para resolver dudas sobre el proceso, la Secretaría de Educación Pública y Cultura habilitó el número de atención 667-846-4220.

El Comité Estatal Operativo del programa autorizó mil 121 centros de canje y proveedores que participarán en la entrega de apoyos para estudiantes de educación básica en los 20 municipios de Sinaloa.