Inicia este viernes cierre total de tramo del bulevar Pedro Infante por obras de nuevo puente en Culiacán

CULIACÁN._ Como parte de los trabajos de construcción del nuevo puente Pedro Infante, en el cruce con el nuevo Malecón Río Culiacán, el bulevar Pedro Infante será cerrado al tráfico vehicular desde el Puente Negro al Congreso del Estado, a partir de las 20:00 horas de este viernes 7 y hasta el próximo 30 de agosto.

A través de un comunicado, se informó que para permitir el tránsito vehicular será abierto el paso inferior del bulevar Leyva Solano de oriente a poniente, para retomar la calle Palenque y reincorporarse al Pedro Infante frente al Congreso.

Para quienes circulen de poniente a oriente sobre el Pedro Infante, solo se permitirá el ingreso de tránsito local desde el bulevar Jorge Julián Chávez Castro hacia la zona del Congreso del Estado.

La vialidad será reabierta para antes del inicio del ciclo escolar, por lo que se recomienda en este periodo el uso de calles y avenidas alternas para el desplazamiento de automovilistas que deseen evitarse contratiempos y demoras en sus traslados habituales.

Estas rúas son tanto el eje Federalismo como la calzada Aeropuerto, y los bulevares Emiliano Zapata, Lola Beltrán, Rolando Arjona y Miguel Tamayo.