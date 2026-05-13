$!Inicia Gobierno de Culiacán pavimentación de calles en la colonia Domingo Rubí con inversión de $6.35 millones

El Ayuntamiento de Culiacán informó que inició la pavimentación de las calles Artículo 27 y Paulino Machorro, en la colonia Domingo Rubí, con una inversión total de 6 millones 350 mil pesos.

De acuerdo con el Gobierno municipal, la obra beneficiará a mil 324 habitantes de este sector y contempla, además de la pavimentación, la instalación de infraestructura de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público.

Los trabajos tendrán un periodo estimado de ejecución de dos meses.

Estas obras forman parte de la promesa de mil calles a pavimentar realizada por el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil en 2024.

En esta ocasión, el arranque de la obra fue encabezado por la Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal, quien señaló que estos trabajos forman parte de los compromisos realizados con vecinos de la colonia durante un recorrido efectuado a finales de febrero en la cancha Felipe Ángeles.