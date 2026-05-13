$!Inicia Gobierno de Culiacán pavimentación de calles en la colonia Domingo Rubí con inversión de $6.35 millones

El Ayuntamiento de Culiacán informó que inició la pavimentación de las calles Artículo 27 y Paulino Machorro, en la colonia Domingo Rubí, con una inversión total de 6 millones 350 mil pesos.
De acuerdo con el Gobierno municipal, la obra beneficiará a mil 324 habitantes de este sector y contempla, además de la pavimentación, la instalación de infraestructura de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público.
Los trabajos tendrán un periodo estimado de ejecución de dos meses.
Estas obras forman parte de la promesa de mil calles a pavimentar realizada por el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil en 2024.
En esta ocasión, el arranque de la obra fue encabezado por la Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal, quien señaló que estos trabajos forman parte de los compromisos realizados con vecinos de la colonia durante un recorrido efectuado a finales de febrero en la cancha Felipe Ángeles.
Según la información técnica proporcionada por el Ayuntamiento, en la calle Artículo 27 se invertirán 3 millones 690 mil pesos para pavimentar 155.58 metros lineales, mientras que en la calle Paulino Machorro se destinarán 2 millones 660 mil pesos para una longitud de 95.48 metros.
Durante el evento, Ramos Villarreal aseguró que el Ayuntamiento dará continuidad a los proyectos previamente comprometidos con la ciudadanía y sostuvo que las obras para las que ya existe recurso asignado se mantendrán en ejecución.
“A eso venimos, a decirles que el Ayuntamiento de Culiacán está para servirles, que sigan confiando en nosotros, que si como bien comentan hay situaciones allá afuera, pero venimos a eso, a darles la certidumbre de que los proyectos que ya se tenían, los proyectos que ya se había dado el recurso para realizarse, pues que eso estamos haciendo, estamos acudiendo con ustedes, yendo a escucharlos, a verlos, a decirles que lo que ya teníamos o las promesas que se hicieron, pues se van a sostener y se van a cumplir”, precisó.
El gobierno municipal indicó que vecinos de la colonia manifestaron que habían esperado por más de 30 años la realización de obras de esta magnitud, y expresaron su agradecimiento por el inicio de los trabajos.
“Pues la verdad estamos muy agradecidos, la colonia Domingo Rubí es una colonia pues ya arriba de 30 años, casi 34 años y ahorita ya nos toca gozar de las mieles, de la victoria”, expresó el maestro de educación física y vecino del sector, Paul Cortés.
Asimismo, durante el encuentro los habitantes plantearon nuevas solicitudes, entre ellas la pavimentación de calles cercanas a un jardín de niños, la rehabilitación de la cancha deportiva y mejoras al parque de la colonia, peticiones que, según el Ayuntamiento, serán analizadas por las áreas correspondientes.
El Ayuntamiento de Culiacán agregó que en colonias aledañas también se desarrollan diversas obras de infraestructura, entre ellas pavimentaciones en Plutarco Elías Calles, Esthela Ortiz de Toledo, Rincón del Parque, Chulavista e Infonavit Barrancos, además de proyectos deportivos y rehabilitación de espacios públicos.