Inicia la cosecha de EU con menores inventarios a los esperados

El pasado 30 de septiembre el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicó el reporte de existencias de granos para el mes de septiembre, los cuales fueron menores a los esperados por los mercados, lo que impulsó el repunte de los precios para finalizar la semana al alza.

De acuerdo con este reporte que mide las existencias de granos al 1º de Septiembre del año donde los inventarios reportados fueron de 35 millones de toneladas, cuando los mercados esperaban que fueran de 38.6 millones de toneladas, lo que representa una caída del 9.32% con respecto a los estimados de los analistas.

Este resultado en tiempos de amplios inventarios tal vez no hubiera generado mayor problema, pero en un contexto de inventarios muy ajustados y en donde se ha vendo degradando constantemente la condición de los cultivos, fue suficiente para despertar el apetito de los mercados que enviaron los precios hacia arriba, para terminar un 1%, pero en el día llego a subir casi un 3%, mismo que fue perdiendo impulso hacia al final de la jornada.

Estos resultados de nuevo ponen una fuerte atención a los resultados de las cosechas que apenas inician en EU, donde apenas va reportado un 12% de avance en las cosechas, mismo que es menos que lo que normalmente se debería de llevar, pero también la siembras se habían retrasado por las lluvias en la primavera. Pero no solo es que la cosecha vaya retrasada, y por lo tanto todavía no se tenga certeza de los rendimientos obtenidos, pero que se ha venido degradando su condición, reportando el pasado lunes que solo el 52% de los cultivos de maíz presentan condiciones buenos o excelentes (los que mejores rendimientos tendrían), cuando el año pasado se tuvo un 59% y eso que ese año no fue tampoco excelente, por lo que todavía podríamos tener sorpresas por el lado de los rendimientos.

Las condiciones de los cultivos han venido siendo afectados por la sequía que por segundo año consecutivo ha impactado el ciclo primavera-verano, el de mayor volumen en el país vecino Donde para el caso del maíz el 40% de los predios presentan algún grado de sequía, comparado con el 34% del año pasado. Particularmente este año se incrementaron los niveles mas severos de la sequía, llegando a un 9% cuando el año pasado apenas fue de un 1%. Por lo que se espera que debido a la falta de humedad y las altas temperaturas podríamos tener una menor producción que la que ha venido estimando hasta ahora el USDA.

Estos resultados podrían ser más impactantes si no hubiera al mismo tiempo incertidumbre por la demanda, esto es, si la demanda fuera la misma que el presente año, estos resultados hubieran impactado significativamente los precios con posibles nuevas alzas históricas. Pero hay otros factores que están también jugando, que impulsan los precios a la baja, por ejemplo, la posible recesión a nivel mundial causada por los incrementos en la inflación y las mediadas que están llevando los bancos centrales para controlarlas, subiendo la tasa de interés, lo que hace que el apetito de los consumidores por gastar vaya disminuyendo.

Esta posible recesión podría impactar la demanda de los combustibles, donde el precio del petróleo ha bajado desde los niveles que tenía a principios del año, por lo que se podría demandar menos etanol en EU, y por lo tanto menos consumo de maíz. El alza en los precios puede hacer que los consumidores demanden menos proteína animal, lo que también nos llevaría a un menor consumo de granos, por lo que el consumo mundial de granos todavía es incierto para el próximo año. Lo que se mantendrá constante ante todos estos factores será la volatilidad de los mercados, donde los vaivenes de los precios se podrán seguir dando con nuevas noticias de la oferta y de la demanda.

Fuente: https://www.agriculture.com/markets/analysis/corn-and-wheat-start-day-up-friday-september-30-2022

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/AgInDrought.pdf

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/8336h188j/df65wh90c/cj82mh29r/prog4022.pdf