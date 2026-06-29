$!Inicia la UAS paro de labores ante la falta de recursos federales para pagar salarios y prestaciones

La comunidad de trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que integra tanto a personal activo como jubilado, inició este lunes en punto de las 6:00 horas un paro total de labores de carácter indefinido a partir de las primeras horas de este lunes. La colocación de las banderas rojinegras en las fachadas de las diversas unidades académicas y administrativas formaliza legalmente esta medida de presión institucional. Esta determinación responde al incumplimiento en la radicación de los recursos económicos extraordinarios previamente gestionados ante la Federación. El origen del conflicto, explicaron en un comunicado, reside en la necesidad de regularizar los flujos presupuestales indispensables para garantizar el pago oportuno de los salarios corrientes de la plantilla laboral, el resarcimiento de adeudos en prestaciones y la atención a problemáticas financieras estructurales que afectan la operación de la institución.





Con esta acción, se suspenden temporalmente las actividades en los 173 planteles distribuidos en los 20 municipios de la entidad, además de las unidades organizacionales, impactando los ejes académicos, de investigación, culturales y deportivos de la máxima casa de estudios del noroeste de México. La base trabajadora y su representación sindical manifestaron que la suspensión de labores representa el último recurso institucional disponible. Asimismo, reiteraron que la medida se adopta tras haber agotado las mesas de diálogo y gestiones ante las instancias correspondientes, manteniendo firme la disposición de alcanzar los acuerdos necesarios que permitan restablecer el equilibrio financiero y reanudar la vida universitaria a la brevedad. El dirigente de la sección de Académicos del Suntuas, Samuel Castro Camacho, abordó el conflicto desde una perspectiva de reciprocidad institucional, recordando que la Universidad y sus empleados ya cumplieron a cabalidad con las exigencias de modernización que el propio Gobierno federal les solicitó en el pasado. “Nosotros como trabajadores y como organización sindical ya asumimos nuestra cuota de sacrificio; implementamos un proceso profundo de reingeniería interna y una reforma laboral que resultó dolorosa pero necesaria para la viabilidad de la institución”, argumentó. “Lo que hoy hacemos no es un capricho ni un acto político; es la legítima defensa de nuestras familias frente a un esquema de financiamiento errático e intermitente que ahoga la operación universitaria”.





Castro Camacho subrayó la paradoja que vive la UAS: ser una de las instituciones públicas con mejores indicadores de excelencia a nivel nacional y, simultáneamente, una de las más castigadas en su presupuesto por alumno. “La Universidad Autónoma de Sinaloa jamás ha dejado de cumplirle al país. Estamos ubicados de manera constante en los primeros lugares de aprovechamiento académico y consolidamos a Sinaloa como una potencia deportiva nacional. En un contexto social tan complejo como el que a veces nos toca vivir en el estado, el lugar más seguro y productivo para nuestros jóvenes es dentro de un aula universitaria, pero para mantener esas puertas abiertas se requieren condiciones de trabajo dignas y presupuestos estables”, puntualizó. Isfa Leal Salazar, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS en su sección Administrativos e Intendencia, fue contundente al evaluar el panorama que obligó al despliegue de las banderas de huelga en la entidad. “Esta no es una medida que deseábamos tomar; entendemos el impacto social que representa, pero se ha vuelto indispensable asumir una postura enérgica y vertical para que las autoridades federales volteen a ver, de una vez por todas, la realidad de la UAS y atiendan las necesidades de nuestro gremio de forma tajante”, manifestó. El líder sindical pormenorizó que la problemática ha rebasado los límites de la tolerancia laboral, puesto que la base trabajadora lleva más de un año operando bajo un esquema de constante incertidumbre.



