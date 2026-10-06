$!Inicia pago de beca Rita Cetina a 343 mil 796 familias en Sinaloa

A partir del 5 de octubre comenzó la dispersión del pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de la beca universal de educación básica Rita Cetina, que beneficiará a 343 mil 796 familias en Sinaloa con un monto de mil 900 pesos por hogar.

Ana Violeta Pérpuli Lechuga, titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar en Sinaloa, informó que la dispersión representa un monto total de 653 millones 212 mil 400 pesos y se realizará de manera ordenada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la madre, padre o tutor legal registrado en la tarjeta.

El calendario inició el lunes 5 de octubre con las letras A y B; el martes 6 corresponde a la C; el miércoles 7 a D y F; el jueves 8 a G; y el viernes 9 a H, I, J, K y L.

La dispersión continuará el lunes 12 con la letra M; martes 13 con N, Ñ, O, P y Q; miércoles 14 con R; jueves 15 con S; y viernes 16 con T, U, V, W, X, Y y Z.

Pérpuli Lechuga aclaró que las familias que ya son beneficiarias y permanecen activas en el padrón no tienen que realizar ningún trámite adicional para recibir este pago.

“Ellos ya no tienen que hacer absolutamente nada”, señaló al explicar que actualmente se está realizando la dispersión para las familias de secundaria que ya contaban con el programa y cuyo último depósito correspondió al periodo de mayo-junio.

Precisó que julio y agosto no se consideran dentro de la dispersión debido al periodo vacacional, por lo que el nuevo pago corresponde al bimestre septiembre-octubre.



Convocarán a nuevas familias

La funcionaria informó además que del 12 al 26 de octubre se realizarán asambleas informativas presenciales dirigidas a familias que todavía no son beneficiarias o cuyos hijos hayan transitado de preescolar a primaria o de primaria a secundaria.

En Sinaloa se atenderán mil 719 escuelas distribuidas en 69 sedes, con una asistencia estimada de 25 mil 246 personas.