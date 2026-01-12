Inicia periodo de comparecencias en Congreso de Sinaloa; gabinete de Rocha Moya rendirá cuentas y presentará avances

En el marco del Cuarto Informe de Labores del Gobernador Rubén Rocha Moya, los funcionarios y funcionarias del gabinete estatal se presentarán en el Congreso de Sinaloa para comparecer sobre los avances de cada una de las dependencias o entidades citadas.

Este ejercicio es anual y obedece a una obligación a la que están sujetos los funcionarios del gabinete estatal, en el que presentan de manera oficial ante diputados y diputadas locales avances en el ejercicio de sus funciones, y también son cuestionados por los legisladores sobre retos o deficiencias en sus labores.

De acuerdo al calendario de comparecencias acordado el pasado 5 de enero los ejercicios de transparencia se realizarán desde este 12 de enero, iniciando con la titular de la Secretaría de las Mujeres Ana Francis Chiquete Elizalde, hasta el 28 de enero con la secretaria General de Gobierno Yeraldine Bonilla Valverde.

El calendario se compone de la siguiente manera: lunes 12 de enero a las 16:00 horas comparece la secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, y preside Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión; después, el miércoles 14 de enero es la comparecencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a cargo de Ismael Bello Esquivel y preside la Comisión de Asuntos Agropecuarios; ese mismo miércoles comparece la Secretaría de Pesca y Acuacultura, encabezada por Flor Emilia Guerra Mena, a las 16:00 horas y preside la Comisión de Pesca y Acuicultura.

El viernes 16 de enero a las 11:00 horas comparece la Secretaría de Economía, encabezada por Feliciano Castro Meléndrez y preside la Comisión de Desarrollo Económico.

El siguiente lunes 19 de enero a las 11:00 horas comparece el secretario de Salud Cuitláhuac González Galindo, y preside la Comisión de Salud; ese mismo día también comparece la Secretaría de Educación Pública y Cultura, a cargo de Gloria Himelda Félix Niebla y preside la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

El miércoles 21 de enero a las 11:00 horas, comparece la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Raúl Francisco Montero Zamudio, y preside la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas. Además, por la tarde, a las 16:00 horas, comparece el secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino y preside la Comisión de Seguridad Pública.

El viernes 23 de enero a las 11:00 horas comparece la Secretaría de Turismo, encabezada por Mireya Sosa Osuna y preside la Comisión de Turismo.

La última semana de comparecencias inicia con la rendición de cuentas de la Secretaría de Transparencia, encabezada por la recién nombrada titular Sandra Angulo Cazarez, a las 11:00 horas del lunes 26 de enero y preside la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. Esa misma jornada pero a las 14:00 horas comparece el titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos, y preside la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Bienestar Social.

El miércoles 28 de enero a las 11:00 horas comparece el secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Güicho, y preside la Comisión de Hacienda Pública y Administración.

La última sesión la encabezará la titular de la Secretaría General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde y preside la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación el 28 de enero a las 16:00 horas.