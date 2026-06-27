Inicia registro de aspirantes de Morena a la gubernatura de Sinaloa rumbo al 2027

Este sábado, la coalición oficialista en un escenario marcado por la reconfiguración política interna conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México abre este sábado 27 de junio.

El registro formal para quienes aspiran a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, antesala directa para la candidatura a la gubernatura de Sinaloa en los comicios de 2027.

La convocatoria nacional, que arrancó de manera escalonada en el World Trade Center de la Ciudad de México y mediante plataformas digitales, ha citado a la delegación sinaloense para este fin de semana, cerrando así la última jornada de registros oficiales junto a los estados de Tlaxcala y Zacatecas.

Entre las figuras clave de la llamada Cuarta Transformación en la entidad que han levantado la mano y cuyos rostros encabezan la lista de aspirantes, destacan:

Imelda Castro Castro, quien pidió licencia al cargo de Senadora de la República.

La Diputada local con licencia María Teresa Guerra Ochoa confirmó días atrás que asistirá al registro.

La Diputada Federal con licencia Graciela Domínguez Nava, quien también acudirá a la capital del país para participar en este procedimiento.

Estrella Palacios Domínguez, Alcaldesa de Mazatlán con licencia, que solicitó al Cabildo licencia para separarse del cargo por un plazo de seis meses sin goce de sueldo.

El Diputado Federal con licencia Jesús Alfonso Ibarra Ramos, que solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo en la Cámara de Diputados.

El Diputado Federal Ricardo Madrid Pérez, del Partido Verde Ecologista de México, instituto político que mantiene una alianza con Morena y el Partido del Trabajo en Sinaloa.

Rodolfo Valenzuela Sánchez, quien dejará su cargo en el Congreso del Estado y la Presidencia de la Mesa Directiva para participar en el proceso de registro de aspirantes.

Omar López Campos que renunció a la titularidad de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Sustentable de Sinaloa para registrarse en el proceso interno de Morena.

Feliciano Castro Meléndrez, ex secretario de Economía de Sinaloa.

Jesús Fernando García Hernández, Diputado Federal del Partido del Trabajo.

Gerardo Vargas Landeros, ex alcalde de Ahome.