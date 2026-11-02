Inicia Sader pagos de trigo en Sinaloa tras gestiones

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural inició el viernes 30 de octubre los primeros 300 pagos del complemento al precio de garantía para productores de trigo panificable en municipios de Sinaloa como Ahome y Guasave.

El recurso ya está disponible, marcando un hito en la dispersión de estos apoyos.

El Secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, Ismael Bello Esquivel, pidió tranquilidad a los productores de Ahome, El Fuerte, Sinaloa, Guasave y Angostura, pues el recurso está disponible y el proceso de pago ha comenzado.

Ahora corresponde avanzar en los procedimientos operativos para que los apoyos lleguen a todos los beneficiarios.

“Queremos decirles a nuestros productores de trigo que tengan tranquilidad. El pago ya es un hecho, el recurso está disponible y SADER inició con los primeros 300 pagos desde el pasado viernes”, expresó .

Indicó que el proceso es ahora una etapa operativa para que el apoyo llegue a cada productor.

Históricamente, los complementos al precio de garantía del trigo se pagaban hasta el año siguiente al de la cosecha, afectando la liquidez y planeación financiera de los agricultores.

Este año, las gestiones buscan regularizar el esquema de pagos para que los productores reciban el complemento dentro del mismo año de su cosecha.

Bello Esquivel explicó que durante esta semana los productores podrán acudir a las oficinas de Sader, conforme a las indicaciones de la dependencia federal, para recibir sus tarjetas y realizar los trámites correspondientes.

Esto busca agilizar la entrega de los apoyos.

Precisó que el anuncio formal del inicio de los pagos se realizó una vez confirmada la disponibilidad de los recursos.

Que actuaron con responsabilidad para no generar expectativas entre los agricultores antes de contar con las condiciones financieras necesarias.

“No podíamos anunciar como un hecho el pago mientras no estuviera disponible el recurso. Hoy podemos hablar con certeza de que ya comenzó el proceso y de que los productores estarán recibiendo su complemento en los próximos días, conforme avance la dispersión”, enfatizó el titular de Agricultura y Ganadería.

Este avance tiene una especial relevancia, destacó, porque el pago se realiza dentro del mismo año de la cosecha.

En este sentido, reconoció la disposición de la secretaria federal de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, quien impulsó la obtención de recursos presupuestales adicionales.

Esto atiende los compromisos correspondientes a la cosecha de este año.

Explicó que este esfuerzo permitirá avanzar hacia la regularización del esquema de pagos.

Los recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 corresponderán a la producción agrícola de ese mismo ejercicio, evitando el desfase histórico.

Ismael Bello Esquivel subrayó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, la secretaria federal Columba Jazmín López Gutiérrez y la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Sinaloa.

La prioridad, recalcó, es que los apoyos lleguen directamente a quienes producen los alimentos.

“Sabemos del esfuerzo que hacen nuestros productores, de los compromisos económicos que enfrentan y de la importancia de recibir oportunamente estos recursos”.

“Hoy el mensaje es claro: el dinero está disponible, los pagos ya comenzaron y seguiremos dando puntual seguimiento para que todos los beneficiarios reciban lo que les corresponde”, concluyó.