Inicia trámite de tarjeta inteligente para descuento en transporte público a estudiantes

CULIACÁN._ La Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa (DVyT) comenzó este lunes la jornada para que estudiantes renueven u obtengan la Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil (TIIE), con la que pueden acceder a la tarifa preferencial en el transporte público hacia sus planteles educativos.

La TIIE permite pagar 3.50 pesos por viaje en transporte urbano, frente a la tarifa general de 12.50 pesos.

La dependencia estatal señaló que en el ciclo escolar anterior, 126 mil alumnos de todos los niveles educativos en escuelas públicas accedieron a este beneficio.

La vigencia de la tarjeta es anual para estudiantes de primaria y secundaria, y semestral para los de nivel medio superior y superior.

Este lunes, destacó, en el módulo de la USE en Culiacán, se registraron alrededor de 300 citas desde las 8:00 horas.

Las autoridades prevén que la demanda aumente en los próximos días, por lo que recomiendan agendar cita con anticipación.

Requisitos y contacto:

Ser alumno de escuela pública en cualquier nivel educativo

Citas: 667 758 72 96 y 667 502 76 65 (ext. 40345)

En línea: tarjetainteligentesinaloa.org.mx