Inicia trámite para licencia permanente en Sinaloa; estará disponible hasta junio

A partir de este martes 17 de marzo comenzó en Sinaloa el proceso para obtener la licencia de conducir permanente, un documento dirigido exclusivamente a personas que manejan automóvil o motocicleta, dio a conocer la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde.

Durante la conferencia encabezada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, se informó que el pago requerido para este trámite asciende a 2 mil 323 pesos, equivalente a 18 Unidades de Medida y Actualización, además de un cargo adicional destinado al rubro educativo.

La funcionaria subrayó que se trata de un esquema de pago único, por lo que destacó la conveniencia de aprovechar el periodo habilitado para su expedición.

“El costo de esta licencia es considerado accesible, ya que se trata de un pago único. Tiene un costo de 2 mil 323 pesos. El periodo de emisión es limitado, por lo que invitamos a todos los sinaloenses a acudir a la oficina a tramitar su licencia”, dijo.

Según la información oficial presentada, la vigencia para realizar este procedimiento concluirá el próximo 30 de junio de 2026.

En su intervención, el director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, José Carlos Cárdenas Mellado, explicó que quienes hayan contado previamente con una licencia estatal, incluso si ya no está vigente, podrán realizar la gestión a través de internet, en el sitio ciudadano.sinaloa.gob.mx siempre que el documento haya sido expedido a partir de 2014.

Con esta medida, el Gobierno estatal busca facilitar la regularización de conductores mediante una opción definitiva que evita renovaciones periódicas.