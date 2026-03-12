Inician campaña de donación de andaderas en Culiacán; buscan patrocinadores y beneficiarios

Como parte de una iniciativa social, Juan de la Rosa Martínez, médico veterinario, dará inicio a la campaña de donación de andaderas para personas discapacitadas, adultos mayores y personas de escasos recursos.

La meta es alcanzar de 150 a 200 andaderas, por lo que el organizador busca apoyo de patrocinadores y beneficiarios que necesiten de este dispositivo ortopédico.

“A hacer una convocatoria a empresas o personas que quieran apoyar de una u otra manera. Hay personas que nos han donado andaderas, hay empresas que también se han unido a esta causa, nosotros pues en este caso nos estamos haciendo como un espacio para ellos que están como promocionando o ayudándonos de esa manera, uniéndose a este proyecto”, explicó.

Además de quienes se sumen como patrocinadores de esta campaña, la Clínica Veterinaria De la Rosa también participa como donador.

De la Rosa Martínez compartió que esta iniciativa nace del querer devolver un poco de lo que la ciudadanía, el pueblo y sobre todo sus clientes les han dado.

“Nosotros como empresa de Clínica Veterinaria de La Rosa, tenemos pensado donar 100 andaderas. Estamos haciendo un sondeo, o sea, viendo la manera de cómo vamos a entregar las andaderas, vamos a estar registrándolas en las instalaciones de Clínica Veterinaria de La Rosa y también en las instalaciones de la primaria que está ahí en la colonia Huizaches”, detalló.

Los puntos de entrega y de información son la Vlínica Veterinaria De la Rosa, ubicada en la colonia Huizaches entre Mina Plomosa y Mina Magistral local 4, acudiendo o llamando a los números de la clínica 6672835906 ó 6674046509 y como otro punto de recolección la escuela primaria ubicada en la colonia Huizaches.

El registro de la entrega de andaderas inicia el 17 de marzo y permanecerá vigente hasta el 17 de mayo, para ello se necesita llenar un formato en la clínica con su nombre, dirección y llevar una copia de la INE

De La Rosa Martínez, mencionó que hay una meta de donación de andaderas pues ya se ha iniciado un registro previo de personas que se han acercado a solicitar este apoyo y espera que con la ayuda de los donadores que se unan a esta causa se pueda alcanzar el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan.

“Tenemos una meta, un aproximado creo yo que más o menos alrededor de unas 150 a 200 andaderas son las que se van a necesitar”, dijo.

No es la primera vez que realiza campañas de este tipo, añadió, pues también ha realizado campañas de esterilización, las cuales no han tenido costo alguno y en meses anteriores realizó una manifestación con el fin de que la sociedad haga conciencia de su profesión.

“Fue el 26 de octubre, que es un tipo de caminata y manifestación a que el médico veterinario sea respetado y que su perfil sea valorado ante la sociedad”, comentó.

“Nosotros aparte de ser, o sea, encargados de la salud de nuestras mascotas, también participamos en la salud general de todas las personas”.

Juan de la Rosa Martínez expresó que busca que su profesión sea respetada y valorada, demostrando así su dedicación no solo profesionalmente sino que también ante la sociedad, siendo líder de causas con el fin de apoyar a quienes más lo necesiten.