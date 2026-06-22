$!Inician campaña de vacunación contra la brucelosis bovina en Sinaloa; aplicarán dosis a 50 mil cabezas de ganado

La campaña contempla la vacunación de aproximadamente 50 mil cabezas de ganado en todo el estado. Los trabajos iniciaron en el municipio de Mocorito y se extenderán gradualmente a las distintas regiones ganaderas de Sinaloa.

Durante una reunión con representantes de las asociaciones ganaderas de la entidad, la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde hizo un llamado a los productores a participar activamente en las jornadas de vacunación, al considerar que la recuperación del estatus zoosanitario depende del trabajo conjunto entre autoridades y ganaderos.

Con una inversión de 15 millones de pesos, el Gobierno de Sinaloa puso en marcha la campaña estatal de vacunación 2026 para prevenir la brucelosis bovina, enfermedad que afecta la reproducción del ganado y genera pérdidas económicas para los productores.

La mandataria estatal señaló que recuperar el estatus zoosanitario es una de las principales demandas del sector, pues permitirá mejorar la competitividad de los productores sinaloenses y acceder a mejores precios en la comercialización del ganado.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, explicó que la estrategia es resultado de un esfuerzo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Detalló que la brucelosis bovina ocasiona abortos, disminución en la productividad y pérdidas económicas para los ganaderos, además de representar un riesgo para la salud pública, por lo que su control es fundamental para fortalecer la actividad pecuaria.

Asimismo, destacó que las acciones de vacunación y vigilancia sanitaria permitirán avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales exigidos para la comercialización de ganado en pie, fortaleciendo las posibilidades de exportación y la rentabilidad del sector.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, José Alfredo Sáinz Aispuro, reconoció el respaldo de las autoridades estatales y reiteró el compromiso de los productores para colaborar en la campaña, al considerar que la sanidad animal es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la ganadería sinaloense.

Durante el encuentro, los dirigentes ganaderos también agradecieron la continuidad del programa de entrega gratuita de pacas de forraje para apoyar la alimentación del ganado durante la temporada de sequía, especialmente en comunidades de la zona serrana.