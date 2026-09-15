$!Inician cierres viales por festejos del Grito en Culiacán

Los cierres viales por los festejos del Grito de Independencia ya comenzaron en los alrededores de Palacio de Gobierno, en Culiacán, donde comerciantes instalan puestos para la celebración de este martes.

Elementos de la Policía Municipal ya restringen la circulación en algunas calles cercanas al recinto, mientras se prepara el operativo para recibir a los asistentes a los festejos.

De acuerdo con la Dirección de Vialidad y Transportes, el primer anillo de seguridad contempla el cierre de las avenidas Insurgentes, 16 de Septiembre, Lázaro Cárdenas y José Aguilar Barraza, que rodean Palacio de Gobierno.

El cierre estaba previsto a partir de las 14:00 horas de este martes 15 de septiembre, principalmente para permitir la colocación de puestos comerciales sobre la avenida José Aguilar Barraza.

Para las 17:00 horas se contempla ampliar las restricciones con un segundo anillo de seguridad, que abarcará las avenidas Nicolás Bravo, Emiliano Zapata y Francisco Madero, a la altura de la glorieta a Cuauhtémoc.

Con ello, quedará restringida la circulación en el polígono de calles alrededor de Palacio de Gobierno.

El acceso al estacionamiento del recinto será por la avenida Insurgentes, únicamente para quienes cuenten con el pase correspondiente.