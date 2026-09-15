$!Inician cierres viales por festejos del Grito en Culiacán

Los cierres viales por los festejos del Grito de Independencia ya comenzaron en los alrededores de Palacio de Gobierno, en Culiacán, donde comerciantes instalan puestos para la celebración de este martes.
Elementos de la Policía Municipal ya restringen la circulación en algunas calles cercanas al recinto, mientras se prepara el operativo para recibir a los asistentes a los festejos.
De acuerdo con la Dirección de Vialidad y Transportes, el primer anillo de seguridad contempla el cierre de las avenidas Insurgentes, 16 de Septiembre, Lázaro Cárdenas y José Aguilar Barraza, que rodean Palacio de Gobierno.
El cierre estaba previsto a partir de las 14:00 horas de este martes 15 de septiembre, principalmente para permitir la colocación de puestos comerciales sobre la avenida José Aguilar Barraza.
Para las 17:00 horas se contempla ampliar las restricciones con un segundo anillo de seguridad, que abarcará las avenidas Nicolás Bravo, Emiliano Zapata y Francisco Madero, a la altura de la glorieta a Cuauhtémoc.
Con ello, quedará restringida la circulación en el polígono de calles alrededor de Palacio de Gobierno.
El acceso al estacionamiento del recinto será por la avenida Insurgentes, únicamente para quienes cuenten con el pase correspondiente.
Habrá camiones gratuitos
Para facilitar el traslado de los asistentes, se dispondrán de 144 camiones urbanos de 48 rutas, con tres unidades por ruta, que brindarán servicio gratuito desde las colonias populares hasta Palacio de Gobierno.
El servicio comenzará a partir de las 18:00 horas y, al finalizar las actividades, los camiones regresarán a sus puntos de salida inicial, aproximadamente a las 02:00 horas.
Se estima que las primeras unidades lleguen alrededor de las 18:30 horas.
Los camiones que provengan del sur de la ciudad se estacionarán sobre la avenida Independencia, pasando Malverde, mientras que los del sector norte lo harán por la avenida Juan José Ríos, entre Bravo y Lázaro Cárdenas.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Policía Municipal de Culiacán, con apoyo de fuerzas federales, resguardarán el retorno de las unidades a las colonias.
Los festejos en la explanada de Palacio de Gobierno comenzarán a las 18:00 horas con la presentación del dueto Music Star, seguido de la Compañía Folclórica del ISIC, acompañada por la Banda Costa de Sinaloa.
A las 21:00 horas iniciará el concierto de Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández, quien se presentará hasta las 22:45 horas.
Posteriormente, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava encabezará la ceremonia cívica del Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio de Gobierno.
Después del repique de la campana se realizará un espectáculo de pirotecnia y láser de aproximadamente 15 minutos.
El cierre musical estará a cargo de la agrupación 90’s Pop Tour, cuya presentación está programada para iniciar alrededor de las 23:25 horas y concluir a las 02:00 horas.