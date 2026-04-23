$!Inician construcción de parque lineal en Villa Satélite, Culiacán con inversión de $7.3 millones

El Ayuntamiento de Culiacán inició este jueves en la colonia Villa Satélite la construcción de un parque lineal en un espacio que actualmente se encontraba en desuso, con una inversión de 7.32 millones de pesos. El proyecto, encabezado en su arranque por el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil, abarcará una extensión de 569 metros lineales, donde se prevé la instalación de andadores, juegos infantiles, ejercitadores, una cancha de fútbol y alumbrado público. De acuerdo con lo informado durante el evento, la obra busca habilitar un área para actividades recreativas y de convivencia en este sector de la ciudad.







Durante el acto, el Alcalde señaló que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones de su administración en materia de infraestructura urbana y social. “Hoy, de cara a los retos y desafíos que tenemos, con base en nuestros problemas, es más importante todavía que le echemos más ganas. Pero algo adicional que yo siempre trato de decirlo, de resaltarlo, es que, ¿por qué le echamos muchas ganas? Pues porque de aquí somos. Aquí nacimos, aquí crecimos, aquí estudiamos, aquí están nuestros afectos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestras vecinas, aquí en Culiacán, en Sinaloa, en México, pero siempre que decimos eso, pues ustedes saben bien realmente de dónde soy, pues soy de aquí, de la Villa Satélite”, expresó. Indicó que, en lo que va de su gobierno, se han pavimentado 445 calles, algunas aún en proceso, lo que representa el 44 por ciento de la meta planteada, con una inversión superior a los mil 150 millones de pesos. También mencionó la construcción de tres plantas potabilizadoras y la rehabilitación de 30 canchas deportivas. Vecinos que acudieron al arranque de obra manifestaron expectativas sobre el proyecto. Sara Serrano González, habitante de la colonia, expresó que esperan que los trabajos se concreten.



