$!Inician construcción de Unidad Deportiva Inclusiva en Culiacán con inversión de $24 millones

El Ayuntamiento de Culiacán inició este martes la construcción de la primera Unidad Deportiva Inclusiva del estado en el Parque Culiacán 87, con una inversión inicial superior a 24 millones de pesos.

El arranque de la obra fue encabezado por el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quien señaló que este proyecto responde a una necesidad de la comunidad de deportistas con discapacidad en el municipio.

“Lo que estamos viviendo esta tarde, en compañía de todas y de todos, es algo muy significativo e importante para todos aquí en Culiacán, como sociedad. Definitivamente la educación y el deporte son lo que nos permiten desarrollarnos y salir adelante, pero para esto también necesitamos ser verdaderamente inclusivos, donde podamos tener los espacios todas y todos. Y estos espacios, como el que vamos a iniciar esta tarde, dentro de esta comunidad deportiva, ya el Parque 87 es un lugar recreativo, deportivo, pero ahora va a tener este distintivo o este referente adicional que va a ser una unidad deportiva inclusiva”, aseguró.

La obra forma parte de un plan integral que contempla una inversión total superior a los 65 millones de pesos y se desarrollará en distintas etapas.

En su primera fase, incluirá un módulo especializado para la práctica de golbol, disciplina dirigida a personas con discapacidad visual.

El edil explicó que el complejo contará con infraestructura adaptada para distintas disciplinas, con criterios técnicos que garanticen accesibilidad total.

“Es la primera etapa de un primer proyecto donde vamos a considerar las canchas de golbol, con las necesidades básicas del aislamiento, etcétera. Tal cual son las necesidades y los requerimientos para el deporte, así va a ser. Y algo muy importante, son 100 por ciento inclusivas con el tema auditivo, con el tema visual, para el tema motriz”, señaló.

El proyecto contempla áreas para básquetbol en silla de ruedas, parataekwondo, boccia y voleibol sentado, además de gimnasio de alto rendimiento, espacios de fisioterapia, atención médica, gradas, elevador, baños y vestidores inclusivos, así como señalética podotáctil.

Actualmente, indicó, en la ciudad hay más de 140 deportistas en disciplinas adaptadas, lo que, de acuerdo con autoridades, evidencia la necesidad de contar con infraestructura especializada.