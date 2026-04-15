Inician contratos para comercialización de maíz en Sinaloa; continúa negociación del precio por tonelada

A partir de este jueves comenzará la formalización de contratos para la comercialización de más de 3.3 millones de toneladas de maíz blanco correspondientes al ciclo otoño-invierno 2025-2026 en Sinaloa, informó el secretario de Agricultura estatal, Ismael Bello Esquivel.

El funcionario detalló que este avance es resultado de las mesas de diálogo sostenidas entre productores sinaloenses, encabezados por el Gobernador Rubén Rocha Moya, autoridades estatales y el Gobierno Federal. Estas reuniones se han desarrollado en la Ciudad de México con la participación de bodegueros y otros actores clave en la cadena productiva.

Bello Esquivel explicó que las bodegas funcionarán como ventanillas de atención, donde los productores podrán registrarse y concretar los contratos de compra-venta del grano. Este proceso busca otorgar certidumbre a los agricultores ante el inicio de la cosecha, programado para este mismo mes en la entidad.

Asimismo, señaló que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ya publicó la mecánica operativa que regirá este esquema de comercialización, la cual incluye los requisitos y lineamientos para acceder al programa. Esta estrategia responde a la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de agilizar los procesos y brindar mayor certeza a los productores.

En paralelo, el titular de Agricultura en Sinaloa indicó que continúan las negociaciones para definir el precio por tonelada de maíz. Para ello, se realiza un análisis de los costos de producción, con el objetivo de alcanzar un acuerdo consensuado entre autoridades federales, estatales y agricultores, considerando también posibles apoyos extraordinarios.

Finalmente, anunció que el próximo 21 de abril se llevará a cabo una nueva reunión en la Ciudad de México, donde se espera avanzar en la definición de una política de precios que regirá para la cosecha de este ciclo agrícola.