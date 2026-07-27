Inician curso de formación inicial para 30 policías estatales y municipales en la Unipol

Un total de 30 elementos en activo de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal de Culiacán iniciaron el Curso de Formación Inicial para Activos en la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y capacidades para el desempeño de sus funciones.

La capacitación se desarrolla en las instalaciones de la Casa de Estudios y forma parte de las acciones de profesionalización dirigidas a los cuerpos de seguridad pública en la entidad.

Durante el acto inaugural, el director de Profesionalización de la Unipol, Juan Antonio Murillo Torres, en representación del rector José Carlos Álvarez Ortega, explicó que el curso busca consolidar la preparación de los elementos en activo y actualizar sus conocimientos en áreas fundamentales para el ejercicio policial.

Entre los temas que contempla el programa se encuentran derechos humanos, prevención del delito, proximidad social, radiocomunicación, defensa policial, uso legítimo de la fuerza y perspectiva de género, además de otras materias relacionadas con la función policial.

Murillo Torres señaló que el propósito de esta formación es fortalecer las habilidades, destrezas y competencias de los agentes, además de reforzar los conocimientos adquiridos durante su trayectoria dentro de las corporaciones.

“Este curso tiene como propósito consolidar su preparación profesional, refrendar los conocimientos que los oficiales han adquirido a lo largo de sus años de servicio e incrementar las habilidades, destrezas y competencias para el desempeño de las tareas de seguridad pública y proximidad social”, expresó.

La Universidad de la Policía informó que este tipo de programas forman parte de su estrategia permanente para capacitar a los cuerpos policiales del Estado, con el objetivo de contar con elementos mejor preparados para atender las necesidades de seguridad de la población y desempeñar sus funciones bajo estándares de profesionalismo y respeto a los derechos humanos.