Inician en Sinaloa preinscripciones en línea para el ciclo escolar 2026-2027

La Secretaría de Educación Pública y Cultura inició este martes la primera etapa del proceso de Preinscripciones en Línea para el Ciclo Escolar 2026-2027, dirigido a alumnas y alumnos que ingresarán a primero y segundo de Preescolar, primero de Primaria y primer grado de Secundaria en escuelas de Educación Básica en Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, la proyección total de registros para este proceso es de 141 mil 426 estudiantes en 5 mil 047 planteles de Educación Básica en todo el Estado.

De ese total, se estima que 84 mil 856 alumnos, equivalentes al 60 por ciento, realicen su preinscripción mediante plataformas digitales, mientras que el 40 por ciento restante, es decir 56 mil 570 estudiantes, lo hará por la vía tradicional.

Durante una conferencia de prensa, la Secretaria de Educación Gloria Himelda Félix Niebla informó que más de 39 mil familias realizaron su planeación escolar durante el mes de enero, lo que permite que el proceso de preinscripción en línea se lleve a cabo de manera más ágil.

Señaló que esta información anticipada permite a la autoridad educativa preparar el próximo ciclo escolar en rubros como uniformes, útiles escolares, calzado deportivo y la coordinación con programas de apoyo social.

La subsecretaria de Planeación Educativa, Paulina Peña Payán, detalló que esta es la décimo quinta edición del programa de preinscripciones en línea y que, por primera vez, el registro se realiza a través de dos plataformas digitales: preinscripcionessinaloa.gob.mx y preinscripcionessinaloa.sepyc.gob.mx, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema educativo y brindar mayor certidumbre en la asignación de espacios.

Indicó que el proceso busca atender el total de la demanda educativa en el Estado, bajo criterios de orden, equidad y transparencia en la disponibilidad de cupos en las escuelas.

La primera etapa, denominada “Por Principio de Orden”, se llevará a cabo del 3 al 6 de febrero y está dirigida a hermanos de alumnos ya inscritos en el plantel, hijas e hijos de trabajadores de la escuela, así como estudiantes con discapacidad o con diagnóstico de autismo.

Al corte de las 9:00 horas de este martes, se tenía un registro de 2 mil 530 preinscripciones.

La segunda etapa se desarrollará del 9 al 13 de febrero y estará abierta para todas las niñas y niños que deseen registrarse en escuelas cercanas a su domicilio o al lugar de trabajo del padre, madre o tutor.

Posteriormente, del 16 al 20 de febrero, se realizará la etapa denominada “Todos”, dirigida al público en general, en los planteles que cuenten con cupo disponible.

Además, del 23 de febrero al 27 de marzo, la preinscripción se realizará de manera presencial en escuelas particulares, Centros de Atención Múltiple (CAM), escuelas de Educación Especial y en comunidades que no cuenten con servicio de internet.

La SEPyC informó que se encuentra habilitado el Centro de Ayuda Telefónica, al número 667 846 4240, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, así como Unidades de Apoyo en los 20 municipios del estado, cuyas sedes pueden consultarse en el sitio oficial de preinscripciones.