$!Inician exhumaciones en la segunda etapa de la fosa común del Panteón 21 de Marzo

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Búsqueda y colectivos de búsqueda, inició este lunes la segunda etapa de exhumaciones en la Fosa Común del Panteón 21 de Marzo. En esta fase se prevé la recuperación de 39 cuerpos, que se sumarán a los 16 exhumados durante la primera etapa, para un total de 55 restos humanos.







Todos serán trasladados al Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana (CertiDH), donde se realizará la toma de muestras genéticas para su posterior identificación mediante pruebas de ADN. Los trabajos enfrentan complicaciones debido al mal estado de las vialidades internas del panteón y a las obras que obstaculizan el acceso de maquinaria pesada, lo que obligó a interrumpir temporalmente las labores. Se espera que estas se reanuden el miércoles, cuando podrían comenzar las primeras exhumaciones de esta segunda fase, programada para concluir el 17 de octubre. Representantes de colectivos de búsqueda participan como observadores en las diligencias, junto con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, la Subsecretaría de Derechos Humanos y especialistas en antropología forense.







