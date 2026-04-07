$!Inician operativo permanente para supervisar camiones urbanos en Sinaloa

A partir de este martes, inspectores de Vialidad iniciaron un operativo de verificación de unidades del transporte urbano en Culiacán, con el objetivo de supervisar que las condiciones físicas y de servicio sean adecuadas para los usuarios.
Las acciones son encabezadas por el jefe del Departamento de Supervisión del Transporte de la Dirección de Vialidad, Jesús Rodolfo García Soto, quien informó que las revisiones comenzaron en la zona centro del municipio y se extenderán de manera permanente.
“El operativo que se indicó por medio de las instrucciones del director Marcos Moreno, fue para verificar las condiciones de las unidades que se encuentran ahorita. Estaremos checando la limpieza de las unidades, que cuenten con los asientos, con las condiciones adecuadas para que el usuario tenga un buen servicio”, explicó.
De acuerdo con el funcionario, el operativo contempla la supervisión de aproximadamente entre 530 y 550 camiones correspondientes a unas 50 rutas del transporte público urbano en la capital sinaloense.
García Soto detalló que estas acciones buscan regularizar el servicio en un plazo estimado de entre un mes y mes y medio.
“Tenemos una fecha estimada para que todo esto tenga solución en un mes, mes y medio, que tengamos un transporte más adecuado para el usuario”, señaló.
Además de las inspecciones, la autoridad estatal hizo un llamado a la ciudadanía para participar mediante el reporte de irregularidades en las unidades, ya sea por malas condiciones, prácticas indebidas o situaciones que afecten la calidad del servicio.
“El funcionario estatal invitó a los usuarios para que en caso de quejas o denuncias, pueden mandar un mensaje, un video sobre alguna mala práctica que tengan en las unidades. Si, como comentan muchas veces a veces la música, a veces todo eso, nos ayuda a nosotros a facilitar el trabajo para poder atender directamente la queja”, indicó.
Para ello, se encuentra disponible las 24 horas el número de WhatsApp 667-4210594, a través del cual se recibirán y atenderán de manera inmediata los reportes relacionados con el transporte público.