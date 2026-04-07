$!Inician operativo permanente para supervisar camiones urbanos en Sinaloa

A partir de este martes, inspectores de Vialidad iniciaron un operativo de verificación de unidades del transporte urbano en Culiacán, con el objetivo de supervisar que las condiciones físicas y de servicio sean adecuadas para los usuarios.

Las acciones son encabezadas por el jefe del Departamento de Supervisión del Transporte de la Dirección de Vialidad, Jesús Rodolfo García Soto, quien informó que las revisiones comenzaron en la zona centro del municipio y se extenderán de manera permanente.

“El operativo que se indicó por medio de las instrucciones del director Marcos Moreno, fue para verificar las condiciones de las unidades que se encuentran ahorita. Estaremos checando la limpieza de las unidades, que cuenten con los asientos, con las condiciones adecuadas para que el usuario tenga un buen servicio”, explicó.