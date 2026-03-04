$!Inician pavimentación de 5 calles en Culiacán con inversión de $32 millones

El Ayuntamiento de Culiacán inició este miércoles la pavimentación de cinco calles en distintas colonias al sureste de la ciudad con una inversión de 32 millones de pesos. Como parte del arranque de obras, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, junto con integrantes de su gabinete municipal, realizó una gira vespertina por esta zona.

Durante una jornada de recorridos, también entregaron cuatro vialidades ya concluidas y una cancha deportiva. Las obras que comenzaron se ubican en la colonia Campesina El Barrio, donde comenzaron la pavimentación de las calles Mármol y Filiberto Leandro Quintero, cuya inversión ascendió a los 13 millones de pesos y la obra concluiría en dos meses.

Para el arranque de obra, Gámez Mendívil dio un discurso ante un grupo de vecinos. Durante su mensaje, el Alcalde retomó el lema del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que el gobierno debe conducirse bajo los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”. Gámez Mendívil señaló que, al evitar el desvío de recursos, el presupuesto alcanza para realizar más obras en las colonias que históricamente han tenido rezagos en infraestructura. “Si el dinero no se lo lleva nadie para su casa, alcanza para hacer calles”, expresó ante los vecinos. El Alcalde de Culiacán ambién afirmó que su administración busca mantenerse cercana a la ciudadanía y responder a las demandas de las colonias. “Amor con amor se paga”, dijo al referirse al compromiso de cumplir con las solicitudes de los habitantes. Posteriormente, los funcionarios se movilizaron a la colonia Las Coloradas, donde arrancaron la obra de pavimentación de la calle San José; la calle 16 de Septiembre en la colonia 5 de Mayo y la calle Silvestre Revueltas en el sector Lázaro Cárdenas.









De acuerdo con la información difundida durante el recorrido, los trabajos forman parte de un programa de pavimentación que suma ya 166 calles entregadas en la actual administración. En el recorrido participaron el regidor del Partido Verde, Julio César Osuna Cháidez; el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Roberto Alfonso Zazueta Tapia; el director del Instituto Municipal de Vivienda, Roberto Valle Leal; la Síndica Procuradora, Ana Míriam Ramos Villarreal; y la Secretaria de Desarrollo Económico del municipio, Janet Faviola Tostado Noriega. En paralelo, se formalizó la entrega de dos tramos de la calle Enrique González y la calle Acapule en la colonia Campesina El Barrio, así como la pavimentación de la calle Jorge Negrete en la colonia 5 de Mayo.