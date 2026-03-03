$!Inician Sepyc y Cruz Roja Sinaloa colecta escolar; buscan superar los $3.6 millones recaudados en 2025

La Secretaría de Educación Pública y Cultura y la Cruz Roja Mexicana delegación Sinaloa pusieron en marcha la colecta anual escolar 2026, con el objetivo de superar los 3 millones 600 mil pesos recaudados el año pasado en planteles educativos del Estado. La campaña se desarrolla en escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, tanto públicas como privadas, en los 20 municipios de Sinaloa.

De acuerdo con el delegado estatal de Cruz Roja, Carlos Bloch Artola, la participación es completamente voluntaria y busca, además de recaudar fondos, fomentar entre niñas, niños y adolescentes la cultura del altruismo. “El año pasado fue una captación de 3 millones 600 mil pesos y queremos al menos superarla con un peso; es 100 por ciento voluntario, apelando a la lógica de que no podemos exigir y a los que no pueden no se les puede dejar de poner su estampita, porque la intención es motivarlos, incentivarles desde pequeños a ayudar a una causa noble”, expresó. El delegado señaló que lo que se obtenga en la colecta escolar contribuye de manera significativa a la meta general planteada para este año, que asciende a 50 millones de pesos en todo el estado.

Indicó que los recursos permitirán cubrir gastos operativos, así como necesidades en infraestructura, equipamiento y mantenimiento de unidades de emergencia.

La Secretaria de Educación, Gloria Himelda Félix Nieblas, manifestó la disposición del sector educativo para colaborar con la institución y respaldar la campaña en los planteles.