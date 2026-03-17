Iniciará construcción de planta Mexinol en Topolobampo el 23 de abril

El próximo 23 de abril se colocará la primera piedra de la planta Mexinol en el puerto de Topolobampo, proyecto que producirá metanol y que representa una inversión aproximada de 3 mil 300 millones de dólares, además de la generación de cerca de 4 mil 500 empleos directos e indirectos, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia Semanera, detalló que este proyecto forma parte de una serie de inversiones que se desarrollarán en Sinaloa y que han sido abordadas en encuentros recientes con autoridades internacionales, entre ellas el Cónsul General de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster.

Rocha Moya señaló que para el arranque de la obra se contempla invitar al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, con el objetivo de que conozca tanto la planta Mexinol como otros proyectos de inversión extranjera previstos en la entidad.

Entre estos, destacó la expansión de la cadena Wendy’s, que iniciará operaciones en Sinaloa con la apertura de un restaurante en Mazatlán.

El Gobernador agregó que, en el marco de reuniones de carácter nacional, también se han abordado temas relacionados con la comercialización de productos agrícolas y acuícolas, particularmente en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Indicó que estos planteamientos buscan que las necesidades de las distintas regiones del país sean consideradas en los procesos de negociación, con el fin de facilitar la exportación de la producción estatal.