Iniciativa de Ley de Transparencia blindaría a Rubén Rocha Moya, advierten activistas

Integrantes de la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa advirtieron que la nueva iniciativa de Ley de Transparencia, presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso del Estado, podría favorecer a funcionarios como el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien actualmente enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, señaló que de aprobarse la propuesta, se modificarían los mecanismos para solicitar datos de interés ciudadano.

Asimismo, advirtió que los cambios podrían beneficiar a funcionarios que han solicitado licencia en sus cargos, como Juan de Dios Gámez Mendívil y Rubén Rocha Moya al no saber cómo se ejerció el recurso público durante sus gestiones.

“Esto es preocupante porque, si el día de mañana se aprueba esta iniciativa y nosotros queremos saber, justo como ejercicio, su labor, el Gobernador con licencia, y tenga que ver con recursos públicos, nos van a reservar la información. Lo que vemos nosotros es que, desde este momento, están blindando al gobernador; es decir, si esta iniciativa pasa así como está, quiere decir que están blindando al Gobernador para que la ciudadanía no se entere cómo se ejerció el recurso público mientras estaba en gestión” comentó.

Gustavo Rojo, presidente del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, señaló que la propuesta también podría servir como un mecanismo de protección para evitar que se investigue a funcionarios o ex funcionarios.

Ambos integrantes de la Red Ciudadana coincidieron en que la situación es preocupante, ya que limitaría el acceso a información pública y podría generar condiciones de opacidad en el ejercicio de Gobierno.