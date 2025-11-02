$!Iniciativa Sinaloa condena narrativa del Gobierno de Sinaloa por ostentar transparencia que no es inédita

La directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, criticó la narrativa oficial del Gobierno del Estado en torno a los resultados de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la Cuenta Pública 2024, al considerar que la presentación de cero montos por aclarar como un logro inédito carece de sustento histórico.

El no mostrar montos por aclarar en una auditoría representa que el gasto revisado se encuentra sustentado.

“No es la primera vez que sucede en Sinaloa, desde el año 2000 muchas auditorías realizadas al Gobierno del Estado venían con cero montos por aclarar, incluso por el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel (ex Gobernador)”, señaló León Fontes al defender que no es un resultado inédito de la actual administración.

León Fontes advirtió que la utilización de estos informes para presumir transparencia y combate a la corrupción resulta inadecuado para hablar de no corrupción.

“No representan ni significan que los gobiernos sean transparentes y que rindan cuentas”, estableció.