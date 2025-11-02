$!Iniciativa Sinaloa condena narrativa del Gobierno de Sinaloa por ostentar transparencia que no es inédita

La directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, criticó la narrativa oficial del Gobierno del Estado en torno a los resultados de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la Cuenta Pública 2024, al considerar que la presentación de cero montos por aclarar como un logro inédito carece de sustento histórico.
El no mostrar montos por aclarar en una auditoría representa que el gasto revisado se encuentra sustentado.
“No es la primera vez que sucede en Sinaloa, desde el año 2000 muchas auditorías realizadas al Gobierno del Estado venían con cero montos por aclarar, incluso por el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel (ex Gobernador)”, señaló León Fontes al defender que no es un resultado inédito de la actual administración.
León Fontes advirtió que la utilización de estos informes para presumir transparencia y combate a la corrupción resulta inadecuado para hablar de no corrupción.
“No representan ni significan que los gobiernos sean transparentes y que rindan cuentas”, estableció.
La funcionaria puntualizó que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de la actual administración “ha quedado mucho a deber” en temas de investigación por faltas administrativas, seguimiento de denuncias y designaciones de órganos internos de control, aspectos fundamentales para garantizar rendición de cuentas.
Además, la directora de Iniciativa Sinaloa señaló que la reducción en el número de auditorías federales al estado es un dato que también preocupa.
“La Auditoría Superior de la Federación para 2023 realizó 21 auditorías a Sinaloa y ahora en 2024 únicamente 13. Entonces, eso sí preocupa. ¿Por qué a Sinaloa están auditando menos en este momento? Eso es lo que se debe de cuestionar”, defendió.
León Fontes reiteró la importancia de que las autoridades sean responsables en el uso del discurso público y alertó sobre la utilización de resultados de auditorías como herramienta de promoción política.
“Esto que están haciendo es un manejo irresponsable de una narrativa que no representa los hechos”, dijo.
“Salir con cero montos por aclarar no significa ni representa que sean gobiernos transparentes ni que rindan cuentas, es muy habitual que salgan con cero montos por aclarar”, dijo, recordando que esta práctica se ha repetido en administraciones anteriores.
Iniciativa Sinaloa hizo un llamado a que el gobierno estatal busque formas más efectivas de recuperar la confianza ciudadana, más allá de la difusión de resultados que no son inéditos y que no reflejan la realidad sobre la gestión pública.
La organización enfatizó que la transparencia y la rendición de cuentas requieren acciones concretas, como investigaciones efectivas por faltas administrativas y un desempeño sólido de los órganos de control internos, y no únicamente la presentación de cifras ante la ASF.