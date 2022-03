$!Iniciativas ecológicas para Culiacán

Para que esto funcione, también se debe regular el uso de estos lugares para no terminar con muchos Narnias en la región. El turismo ecológico no funciona (o deja de ser ecológico) si se mezcla con otro tipo de usos como, por ejemplo, el uso de vehículos motorizados todo terreno (que alterar la tranquilidad e impacto significativamente la flora y la fauna de la región).

Se propone un concepto de hotel comunitario donde los pobladores de Imala puedan operar el lugar mediante estrictas reglas administrativas, donde los productos que ahí se vendan sean la mayoría de elaboración local y donde todo el personal que ahí trabaje sea vecino del lugar. Este lugar existe y en la actualidad no tiene uso.

Promover los huertos urbanos en parques públicos mediante trabajo colaborativo de vecinos. Foto: Cortesía Juan Carlos Rojo Carrascal

Proyecto 2.

Huertos urbanos-azoteas verdes

“Las azoteas son un mundo por naturalizar”: Gabi Martínez

Culiacán es la capital del estado agrícola del país. Vivimos en una zona privilegiada por el clima y el asoleamiento que nos permite la siembra de infinidad de productos hortícolas. Paralelamente, el desarrollo urbano de la ciudad ha provocado la generación de una gran isla de calor por el excesivo asfalto y la baja arborización urbana en general. Dentro de lo construido, las azoteas de los edificios se presentan como grandes superficies blancas desperdiciadas que solo se destinan para instalar tinacos, antenas, tanques de gas y últimamente los condensadores de los mini split.

Estas miles de hectáreas desperdiciadas en la ciudad son una buena alternativa para convertirlas en huertos urbanos que produzcan alimento para los habitantes, al mismo tiempo que reducen el consumo energético de la casa al disminuir las necesidades de aire acondicionado mediante el sombreado parcial de las azoteas y además, ya multiplicados, minimicen los efectos de la isla de calor en la ciudad al incrementar la cantidad de vegetación en la ciudad.

Otra gran ventaja que esto traería sería la de ganar un lugar de esparcimiento en el hogar para el disfrute de las personas al aire libre. Algo que por salud ha sido tan recomendable a partir de la pandemia por el COVID-19.

Hace dos años que mi esposa Nidia Mónica Castro López inició su proyecto de huerto en la azotea a partir de adaptar una escalera que nos permitió acceder a ella con facilidad. Hoy este lugar se ha convertido para nosotros en el espacio más disfrutable del hogar. En la noche del día más cálido de verano ahí se disfruta del aire fresco. Hemos visto crecer en esta segunda temporada gran cantidad de tomate, cebolla, chile (poblanos, serranos y morrones), berenjena, pepino, ejote, melón, betabel, lechuga, calabaza, acelga, kale, arúgula, cilantro e infinidad de plantas de flor que atraen a los polinizadores para ayudar a la fertilización. Todo ello ha sido un gran descubrimiento, una terapia ocupacional y un disfrute de los mejores sabores sin tener que salir de casa.

Propuesta

La propuesta, más allá de la recomendación directa a la sociedad por tomar esta iniciativa, implica que sea la autoridad municipal quien promueva el desarrollo de estas prácticas mediante algunos programas y políticas, ya que el beneficio es para los habitantes y también para el ayuntamiento al ofrecer este un mejor servicio de gestión. Se propone así que el Ayuntamiento realice las siguientes actividades:

1. Ofrecer talleres de capacitación para desarrollar huertos urbanos donde se incluyan algunos insumos para su realización y seguimiento (herramientas, macetas, mezcla de tierras, etc.).

2. Ofrecer incentivos fiscales (algún porcentaje de reducción de predial o acceso a eventos culturales, deportivos, etc.) a quienes logren consolidad un nivel de desarrollo del huerto urbano.

3. Promover los huertos urbanos en parque públicos mediante trabajo colaborativo de vecinos y producción alimentaria comunitaria donde también se puedan ofrecer incentivos para el parque de las colonias que logren desarrollarlos.

4. Generar programas de uso de lotes baldíos mediante incentivos a cambio de uso para huerto urbano colaborativo vecinal. Es decir, cualquier lote baldío, mientras no se utilice, puede servir de huerto temporal para vecinos, aquí también podría tener algún incentivo los propietarios de estos lotes que accedan a promoverlo.

5. Promover la generación de comercio local de venta e intercambio de productos generados en casa a través de la producción de los huertos urbanos.

Proyecto 3:

Separación primaria de basura habitacional

La ciudad produce una cantidad aproximada de mil toneladas diarias de basura. Gran parte de ella proviene de los espacios habitacionales y demandan un servicio cada día más costoso para el ayuntamiento y la ciudadanía. Esta basura en términos generales fluctúa en un 55% de basura inorgánica y 45% orgánica (varía dependiendo del sector de la ciudad).

El hecho de mezclar todos los residuos ocasiona que muchos de ellos, que tienen posibilidades de aprovechamiento para otros usos terminen enterrados en los denominados rellenos sanitarios que también cada día son más costosos sostener y que también impactan al medio ambiente. De relleno tienen mucho de sanitario poco.

Además, otro de los grandes problemas de este servicio es el costo de traslado. Llevar la basura por toda la ciudad genera un rápido deterioro de los camiones de basura y provoca congestionamientos y contaminación por la manera tan intermitente de moverse al ir recolectando la basura.

Otro problema que no se debe pasar por alto son los efectos indirectos que esto ocasiona. En varias partes de la ciudad la gente opta por tirar la basura en arroyos, baldíos o camellones sin importar las consecuencias posteriores que se generan. Esto sucede cuando el servicio falla o no se ofrece como la ciudadanía quisiera que sucediera. Lo cierto es que la demanda crece y no existe ningún programa o campaña que induzca, ante todo, a reducir el volumen de basura.