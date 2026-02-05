$!Innovación, la clave para que las empresas sobrevivan y crezcan: Marcus Dantus desde Culiacán

La innovación es el principal factor que define si una empresa crece o desaparece, afirmó Marcus Dantus durante su conferencia magistral “Claves para el crecimiento empresarial”, impartida en el Encuentro de Negocios y Franquicias Culiacán 2026, ante empresarios, emprendedores y estudiantes. El reconocido emprendedor serial e inversionista ángel explicó que la mayoría de las grandes empresas del mundo han salido del mercado por no innovar.

Citó como ejemplo la lista Fortune 500, donde el 88 por ciento de las empresas que figuraban en 1955 ya no existen o dejaron de ser relevantes. “La razón principal por la que desaparecen de la lista es porque dejan de innovar y entonces entran nuevas empresas y les van comiendo el mercado”, afirmó. Señaló que hoy los modelos de negocio duran cada vez menos. Mientras antes una empresa podía liderar por décadas, actualmente el margen se reduce a entre 12 y 15 años si no se adapta a los cambios del mercado.

“El modelo de negocios de las empresas cada vez dura menos. Si ustedes creaban una empresa en 1800 tenían fácil 200 años sin necesidad de innovar como líderes en su industria o en su mercado; si la creaba en 1900 tenían fácil 100 años. Pero, si hoy crean la empresa, tienen de 12 a 15 años como líderes y si dejan de innovar y si dejan de crear nuevas cosas, de seguir tendencias, de escuchar el mercado, las nuevas empresas los van a comer”, advirtió. El conferencista destacó que la innovación no solo implica inventar productos nuevos, sino también simplificar procesos, cambiar modelos de negocio, mejorar el diseño o transformar la experiencia del cliente. Puso ejemplos de empresas como Netflix, Uber, Airbnb, Amazon y Spotify, que modificaron industrias completas.

En ese sentido, subrayó que muchas de esas ideas pudieron haber surgido de empresas tradicionales, pero no ocurrió por resistencia al cambio. “Lo que es difícil es dejar de hacer lo que ha funcionado en el pasado y esto es lo que le cuesta trabajo a las empresas: dejar de hacer lo que les ha dado de comer tantos años para hacer algo nuevo, tratando de adaptarse al cambio y esto probablemente es la mejor la ventaja más grande que tenemos los emprendedores que podemos movernos mucho más rápido”, apuntó. Dantus enfatizó que en México el reto es mayor, ya que el 95 por ciento de las empresas son microempresas que difícilmente crecen si no se diferencian. Aseguró que escuchar al cliente es una de las formas más efectivas de innovar. “Esta es la manera de atraer gente: diferenciándote de los demás, pero diferenciándote basado en lo que tus clientes quieren. O sea, para eso tenemos que estar en contacto con los clientes. Por eso es tan importante innovar”, afirmó.