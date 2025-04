$!Inseguridad aleja a visitantes de la sindicatura de Imala durante esta Semana Santa

Dos o tres puestos no abrieron sus puertas, y el polvo, sus carteles descoloridos y las sillas encima de las mesas conforman el panorama que se vive desde septiembre de 2024.

“Aunque hay Gobierno y todo, la gente no viene. Ustedes se están dando cuenta de cómo está, solo ha estado toda esta semana, muy solo, demasiado”, lamentó.

La carretera que conduce al pueblo señorial está resguardada por agentes federales, estatales y el Ejército Mexicano; sin embargo, no logra despejar las sombras que la violencia ha dejado en el camino y no alcanza a atraer el turismo previo a la crisis de violencia, desde hace más de siete meses.

“Sí han bajado mucho las ventas a comparación (del año pasado). En la seguridad sí, pero igual la gente como que le da miedo venir, aun”, dice la comerciante Sarahí.

“Muchos no se han puesto porque, o sea, es invertir otra vez para abrir y que no te salga no conviene”, señala.

La economía de las familias se basa en el turismo. Desde raspados, desayunos, comida, albercas, aguas termales, pan o birria atraían a los visitantes de diferentes municipios.

La iglesia está abierta, y al parador fotográfico llega una familia a tomarse fotos para el recuerdo. Del otro lado, en su negocio de raspados, el comerciante Óscar Félix desborda en sentimientos encontrados. Está feliz porque regresa a trabajar, pero a la vez triste por la disminución de visitantes.

“Hay familias que se sustentan de esto, viven de esto. Y pues a la vez un poco tristes porque esperábamos el flujo normal que estamos acostumbrados a tener pero por todo esto ha disminuido pero como les comentaba vemos cómo poco a poco va volviendo todo a la normalidad”, comentó.