Inseguridad en Sinaloa no está resuelta, pero el plan está funcionando, dice Rocha Moya

El plan de seguridad aplicado en Sinaloa está funcionando, pero la crisis todavía no está resuelta, opinó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Señaló que desconoce si en el estado existe un acuerdo del crimen organizado, pues en Culiacán tanto el lunes y el martes no se registraron homicidios.

“Para nosotros si hay o no hay acuerdo entre ellos ese es otro tema, pero para nosotros es que la operación funciona. No queremos decir que está resuelto el asunto tampoco, por uno o dos días, no queremos ser... esperemos que las cosas se vayan controlando, el operativo está funcionando, todos los días lo examinamos”, dijo Rocha Moya.

En Sinaloa desde el 9 de septiembre existe una crisis de seguridad que ha dejado más de 800 homicidios y 900 desapariciones de personas.

La crisis ha sido atendida con mayor presencia de agentes de seguridad federal desplegados en el estado, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También se ha creado el Grupo Interinstitucional, que funciona como una coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales en materia de seguridad.

De acuerdo a registros de Noroeste nutridos con información de la Fiscalía General del Estado, desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de febrero de 2025 es de 837 homicidios dolosos (5.4 diarios), 961 personas privadas de la libertad (6.2 diarios), 2 mil 987 vehículos robados (19.1 diarios), 256 personas detenidas (1.6 diarios) y 55 personas abatidas.

Para atender la crisis de seguridad el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, regresaría a Sinaloa durante el mes de febrero, sin embargo no se tiene una fecha establecida para la visita de García Harfuch pues sus agendas obedecen a situaciones de seguridad en todo el País.

Durante la última semana de 2024 y primeros días de enero de 2025, Omar García Harfuch permaneció en Sinaloa para operar acciones de contención del crimen organizado y encabezó reuniones de seguridad con autoridades locales y federales de áreas civiles y militares.