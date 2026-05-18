Inseguridad frena inversión y acelera cierre de negocios en Culiacán: Unión de Locatarios

Aunque las calles, plazas y centros comerciales de Culiacán muestran nuevamente movimiento de personas, el consumo continúa lejos de recuperarse y la incertidumbre por la crisis de seguridad mantiene detenidas inversiones y nuevos emprendimientos, señaló Óscar Sánchez Beltrán, líder de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán.

Sostuvo que, a pesar de que la población ha comenzado a retomar actividades y salir más a espacios públicos, el gasto que realizan los consumidores sigue siendo mínimo, lo que mantiene en una situación crítica a numerosos negocios locales.

“Culiacán aún se encuentra con esta afectación importante. Muchos van a decir pues vemos mucha gente en las calles, vemos mucha movilidad y sí es real, se está de alguna manera retomando la movilidad social en Culiacán. La gente está saliendo a los centros comerciales, a las plazas comerciales, está saliendo un poco más de noche, sin embargo, el gasto que realiza, el gasto que realiza es muy bajo, que significa mucho ruido y pocas nueces”, expresó.

Indicó que actualmente existe una especie de recuperación aparente, donde hay afluencia de personas en distintos puntos de la ciudad, pero sin que esto se traduzca en ingresos suficientes para los comercios.

“Vas a un lugar y el consumo que realizas es muy básico. Tal o como ocurrió el Día de las Madres, hubo presencia casi de los mismos usuarios en los centros comerciales. Sin embargo, el gasto en relación a otros años fue muy bajo”, comentó.

Sánchez Beltrán describió el panorama económico de la capital sinaloense como una fotografía engañosa, donde pareciera existir normalidad debido a la movilidad, aunque la realidad económica continúe deteriorándose.

“Entonces, esto es lo que está pasando, estamos observando una fotografía. Estamos observando como una imagen donde hay mucha movilidad de gente que está saliendo, sin embargo, no está gastando”, dijo.

Señaló que la disputa del crimen organizado iniciada en septiembre de 2024 generó temor e incertidumbre económica entre comerciantes y emprendedores, quienes actualmente prefieren resguardar su capital ante las condiciones adversas.

“Es que cualquier ciudadano o cualquier emprendedor sabe que en estos momentos las condiciones son muy difíciles en Culiacán en materia económica y sabe bien que debe de proteger si trae algún capital, su dinero, y esperar un mejor momento”, afirmó.

Además, alertó que el panorama podría agravarse en los próximos meses debido a la llegada de la temporada considerada históricamente como la más complicada para el comercio local, marcada por las lluvias, el calor y el receso escolar.

“Ojalá y las condiciones cambien. Nosotros creemos que se está acelerando ahorita nuevamente el cierre de negocios debido a que vienen los meses más difíciles del año para el sector comercial y empresarial, le llamamos popularmente nosotros los meses piojos en Culiacán porque hay una disminución muy drástica de por sí de la que ya hay por el tema del clima, o sea de las lluvias, el calor, el receso escolar, el receso laboral, eso de alguna manera disminuye mucho la presencia de consumidores en los centros comerciales y pues en estos meses pues se sumará a la situación que estamos viviendo”, manifestó.

Explicó que cada año el sector comercial enfrenta una caída en ventas durante esta temporada; sin embargo, ahora el problema se agrava por la crisis económica y de seguridad que atraviesa la ciudad.

“Es que este tema es un problema cíclico que tenemos nosotros, se nos presenta todos los años la disminución de venta en estos meses por las lluvias, el calor y el receso escolar, pero ahora tenemos que sumarle esta crisis económica que se está generando y muchos están de alguna manera previendo, no invirtiendo o cerrando temporalmente o definitivamente sus negocios para no descapitalizarse en estos meses, que son donde los negocios van a estar abiertos, pero prácticamente no van a tener utilidades”, lamentó.

Desde septiembre de 2024 se mantiene en Sinaloa una crisis de seguridad que ha provocado asesinatos, desapariciones y robos a la alza, debido a la disputa interna del crimen organizado en el Estado.