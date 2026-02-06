$!Inseguridad ‘marchita’ la venta de flores en Culiacán: reportan caída en ventas del 50% en el Centro

La crisis de inseguridad que atraviesa Culiacán afectó la economía de los locatarios del Mercado de las Flores y sus alrededores y los comerciantes locales reportan una caída en las ventas superior al 50 por ciento, una situación que los ha obligado a reducir sus gastos básicos para poder cubrir impuestos y salarios. Celso Vázquez, vendedor de flores, describe un panorama desolador sobre la clientela habitual y como ha desaparecido. “Las ventas están muy malas, han caído más de un 50 por ciento. Nosotros estamos impuestos a comer tres veces al día, no comemos una vez al día”, expuso.

También dijo que la falta de fluidez económica los mantiene en un estado de supervivencia, apenas logrando costear servicios básicos como agua, luz y teléfono. Según Celso Vázquez, el impacto se debe en su totalidad a la inseguridad que persiste en la ciudad, mencionando que los clientes con mayor poder adquisitivo han abandonado la zona o han sido víctimas de la violencia. Javier Rosas, comerciante de flores, coincide en que la situación es crítica desde el inicio de este 2026 y que, a diferencia del año pasado, este ciclo ha comenzado sin movimiento económico y sin el flujo de efectivo necesario para mantener los negocios a flote.

El vendedor indicó que actualmente solo se venden ramos pequeños y que no existen apartados para fechas importantes, lo que refleja la desconfianza y la falta de solvencia del consumidor. Los comerciantes prevén que la venta apenas alcance un 30 por ciento de lo que se registraba en años anteriores y factores como la inseguridad y el hecho de que la festividad caiga en sábado, día en que no hay actividad en escuelas ni oficinas que dinamizan el centro, hacen que bajen las expectativas. Incluso en giros distintos, como el de productos esotéricos, la tendencia es similar ya que César Vázquez, locatario del área, mencionó que tras un ligero repunte en diciembre, enero ha sido un mes bajo en ventas.