$!Inseguridad y desplazamientos dejan sin trabajo a boleros del Centro de Culiacán

Ubicado en la Plazuela Álvaro Obregón, Francisco Javier señaló que apenas atiende a cinco o seis personas por semana.

Francisco Javier Gastel, quien suma una década dedicándose a este oficio, relató que la situación se ha vuelto insostenible.

Boleros en Culiacán atraviesan momentos críticos por el desplazamiento de su zona de trabajo y una ola de inseguridad que ha ahuyentado a la clientela de la zona Centro, reportando una caída en actividad laboral del 100 por ciento, dejando a sus familias sin el sustento diario.

La inseguridad es el factor principal que mantiene a la gente alejada de las calles, apuntó, y para Francisco Javier, este es un negocio del que dependen su esposa e hijos, cubriendo desde la comida hasta los servicios básicos y el material de trabajo.

A la crisis de seguridad se suma el malestar por la logística, ya que los trabajadores denuncian que eventos como la Feria del Libro y el Bazar Navideño los sacaron de su zona de trabajo, enviándolos a las orillas donde la gente no los buscó.

Joel Martínez, un hombre con 25 años de experiencia en la plazuela, aseguró que, durante esos eventos, prefirió no trabajar debido a las malas ubicaciones asignadas y criticó la falta de apoyos gubernamentales ante las pérdidas económicas.

“No respetan el permiso”, denunció.

La violencia que azota a la capital sinaloense ha cambiado la dinámica del Centro y Joel atribuye la falta de trabajo directamente a la situación de inseguridad.

Por su parte, Francisco Javier comentó que incluso clientes frecuentes y artistas han dejado de ir por miedo o porque se han ido de Sinaloa.

A pesar del panorama, los boleros se mantienen firmes en sus puestos de domingo a domingo, desde las 06:00 hasta las 20:00 horas con servicios de boleada, lavado de tenis y cambio de color para intentar subsistir.