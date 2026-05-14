Inseguridad y ‘otros factores’ económicos explican la caída del empleo en Culiacán: Sedecom

La Secretaria de Desarrollo Económico Municipal de Culiacán, Janet Tostado Noriega, atribuyó a la situación de inseguridad y a factores económicos de alcance nacional la pérdida de empleos formales registrada en el municipio durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con el reporte del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, Culiacán encabezó la caída del empleo formal en el estado, al registrar 7 mil 731 puestos de trabajo menos entre enero y marzo de este año.

Al ser cuestionada sobre estas cifras, la funcionaria reconoció que algunos sectores estratégicos de la economía local, principalmente servicios y construcción, han resentido afectaciones en los últimos meses.

“(Se explica) en la situación que ya todos conocemos, que es un tema de inseguridad, un tema que a nivel nacional también pues ha habido una cierta restricción económica por otros factores”, señaló.

“Evidentemente ha habido una pérdida de empleos en ciertos sectores, principalmente en el sector de servicios, principalmente el sector servicios, por supuesto el sector construcción también se ha visto afectado”, reconoció.

En ese sentido, Tostado Noriega destacó que en abril Culiacán registró alrededor de 254 mil 100 empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, una cifra que aún refleja una disminución en el número total de trabajadores asegurados, pero que estaría influenciada por la reducción de empleos del sector agrícola cuyo comportamiento suele variar según la temporada de cosechas.

No obstante, indicó que, al comparar abril del 2026 con marzo del 2026, se detectó un ligero aumento en los empleos permanentes y eventuales urbanos y que aunque este repunte es marginal y no revierte la caída general del empleo, dijo que representa una señal positiva dentro de un contexto todavía adverso.

“Estamos viendo sí, una caída, pero es cíclica porque la estamos viendo en los empleos eventuales y permanentes en el campo. Ahí sí hay una caída por el ciclo agrícola, pero lo bueno es que vemos, aunque es leve, aunque es leve, pero sí, hay una recuperación en lo que es empleo permanente y eventual urbano en el mes de abril comparado con el mes de marzo”, resaltó.

La funcionaria sostuvo que el Ayuntamiento mantiene acciones para acercar a las empresas con las personas en búsqueda de trabajo, entre ellas una jornada de empleo programada para el próximo 21 de mayo, de 9:00 a 14:00 horas en el MIA.

“Esta situación a nosotros como autoridad municipal, pues nos ha ha obligado a redoblar esfuerzos para que el empleo en ciertos sectores que son estratégicos de nuestra ciudad”, aseguró.