Insiste el Gobierno de Sinaloa que Rocha no es investigado por ningún delito

El Gobernador Rubén Rocha Moya no está siendo investigado por ningún delito, insistió el Secretario General de Gobierno en Sinaloa Feliciano Castro Meléndrez.

El funcionario estatal mencionó que la Fiscalía General de la República ha citado a Rocha Moya a declarar en el sentido de los hechos ocurridos el pasado 25 de julio, cuando murió Héctor Melesio Cuén Ojeda y cuando fue arrestado Ismael ‘El Mayo’ Zambada García. En estas indagatorias no se ha investigado a Rocha Moya, reiteró Castro Meléndrez.

El funcionario estatal instó a la ciudadanía y medios de comunicación a no especular.

“Primero, decirlo categóricamente, el señor gobernador Rubén Rocha Moya no es parte de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, el titular de la Fiscalía fue muy contundente y claro, no hay pruebas, no hay imputaciones, en ese sentido se está haciendo una investigación de los acontecimientos del 25 de julio y en tanto no se tengan indicios no puede, no se señala al señor Gobernador, por lo tanto no hay por qué especular”, precisó.

“La especulación, y es más, el manejo de información distorsionada y manipulada lo que hace es justamente lecturas que no corresponden a la realidad, reitero, no es parte de las investigaciones”.

Este martes el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, descartó que se hubiera iniciado una investigación en contra del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya por el presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada García.

Asimismo, el Fiscal señaló que las autoridades de Estados Unidos habían entregado parte de la información respecto a la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa, ocurrida en El Paso, Texas, pero aún faltaban datos que ayudarían a concluir la investigación.