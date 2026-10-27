Insiste Zamora en criticar a Hacienda por omitir al ‘Tren Sinaloense’ y recortar presupuesto para el estado

CIUDAD DE MÉXICO._ El proyecto ferroviario del llamado Tren Sinaloense carece de recursos etiquetados en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, según confirmó la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público ante cuestionamientos de legisladores.

Durante una reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el Diputado federal sinaloense Mario Zamora Gastélum expuso el contraste entre los anuncios oficiales sobre infraestructura y la realidad que reflejan las asignaciones financieras federales.

Zamora cuestionó a la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, sobre la viabilidad del proyecto de 441 kilómetros proyectado para conectar Mazatlán, Culiacán y Los Mochis —difundido previamente por autoridades federales y legislativas—, ante lo cual se confirmó la ausencia de fondos específicos en el proyecto fiscal para el próximo año.

El legislador contrastó esta situación con la asignación superior a los 150 mil millones de pesos planteada a nivel nacional para nuevos proyectos ferroviarios en el país, de los cuales cerca de 42 mil millones están destinados a la ruta Saltillo–Nuevo Laredo, mientras que para Sinaloa se propusieron cero pesos.

Reclamos en infraestructura carretera y seguridad

En el rubro de infraestructura caminera, el diputado señaló que, a diferencia de otras entidades de la región norte como Sonora —donde se han modernizado tramos de la carretera México 15 con concreto hidráulico—, en Sinaloa las acciones se limitan principalmente a labores de bacheo. Asimismo, demandó atención presupuestal para el eje carretero Topolobampo–Chihuahua.

Respecto a la seguridad pública, Zamora reprochó los bajos salarios que perciben elementos policiales en algunos municipios y corporaciones del estado, los cuales llegan a registrar percepciones de 6 mil 620 pesos mensuales, e insistió en que el cumplimiento de las homologaciones salariales prometidas a nivel constitucional sigue pendiente.

Demandan claridad para el campo y recursos extraordinarios

En materia agropecuaria, el legislador advirtió sobre la falta de partidas específicas en el presupuesto para garantizar la comercialización de granos como maíz y trigo, además de señalar que el incremento nominal del 2.2 por ciento proyectado para el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica resulta insuficiente frente a la inflación.

Finalmente, el diputado federal emplazó a transparentar los montos, partidas y calendarios de entrega de los recursos extraordinarios anunciados previamente por el Gobierno federal para el estado, y adelantó que buscará impulsar reasignaciones antes del vencimiento del plazo legislativo fijado para la aprobación del presupuesto.