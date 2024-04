Mediante escrito dirigido al representante estatal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, Roel García Heredia, solicitaron la revocación del Comité Estatal del Fomento de Protección Pecuaria.

Su petición, según el escrito, está fundamentada en los artículos 143, 285 y 286 de la Ley Federal de Sanidad Animal, los cuales contemplan causales para la revocación de la autoridad.

”Estamos seguros de los malos manejos del Comité de Fomento que hay ahorita en la Unión Ganadera, estamos seguros porque no se están haciendo las campañas, no se están llevando, no se ha dado un informe financiero a las ganaderas”, dijo José Ángel Verdugo Gracia, integrante de la Ganadera de Culiacán.