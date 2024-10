La activista buscadora de personas desaparecidas, Reynalda Pulido Chavira, reiteró a la ciudadanía a presentar denuncias en los casos de desaparición forzada.

La buscadora expuso que desde sus atribuciones como activista y lideresa del colectivo Madres en Lucha puede ofrecer acompañamiento, pero es necesaria la exigencia de las familias a las instituciones para la localización de las víctimas.

“Yo soy una asociación que no cuenta con ningún recurso, con ningún apoyo económico, nada hacia las víctimas. Me marcan y me dicen ‘ayudame’, sí, te ayudo y te doy la asesoría para que vayas a la Fiscalía, lo coordino con la Comisión de Búsqueda, porque es de las autoridades hacer ese trabajo, no mío”, señaló.

La activista comentó que al ritmo en el que ocurren los delitos en esta crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa, buscar en primera instancia a un colectivo no garantiza la pronta aparición con vida de un familiar desaparecido.

“No hay tiempo suficiente para que tú viralizaras una ficha, no hay tiempo, no hay tiempo, yo lo que le pido a la ciudadanía es que vaya a Fiscalía. Fiscalía tiene la obligación de levantar la denuncia, Fiscalía tiene la obligación de si su persona aparece sin vida tiene la obligación de orientarla, asesorarla, y apoyarla económicamente con un plan funerario, desgraciadamente muchas familias no lo saben”, mencionó.