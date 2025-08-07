$!Instala CEDH su Consejo Consultivo ciudadano para el periodo 2025-2027

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa instaló su Consejo Consultivo, que operará durante el periodo 2025-2027. En sesión solemne formalizó el inicio de funciones del órgano colegiado integrado por 10 ciudadanas y ciudadanos designados por votación del Congreso del Estado.

Las y los nuevos miembros de este órgano son Aurelia Laurean Lachica, Bonifacio Ramírez Carmona, Daniel Tapia Sánchez, Edgardo Vásquez Mungarro, Francisca Patricia González Rodríguez, Katia Ximena Ruiz Ortiz, Nuria Alejandra González Elizalde, Miguel Ángel Pérez Sánchez, Martha Beatriz Vega Ruiz y Mirna Nereida Medina Quiñónez. El cargo que ocupan es de carácter honorífico, es decir, no perciben remuneración alguna por desempeñarlo. El presidente de la CEDH Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, destacó que el Consejo Consultivo aporta al fortalecimiento institucional de la Comisión.