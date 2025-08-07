$!Instala CEDH su Consejo Consultivo ciudadano para el periodo 2025-2027

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa instaló su Consejo Consultivo, que operará durante el periodo 2025-2027.
En sesión solemne formalizó el inicio de funciones del órgano colegiado integrado por 10 ciudadanas y ciudadanos designados por votación del Congreso del Estado.
Las y los nuevos miembros de este órgano son Aurelia Laurean Lachica, Bonifacio Ramírez Carmona, Daniel Tapia Sánchez, Edgardo Vásquez Mungarro, Francisca Patricia González Rodríguez, Katia Ximena Ruiz Ortiz, Nuria Alejandra González Elizalde, Miguel Ángel Pérez Sánchez, Martha Beatriz Vega Ruiz y Mirna Nereida Medina Quiñónez.
El cargo que ocupan es de carácter honorífico, es decir, no perciben remuneración alguna por desempeñarlo.
El presidente de la CEDH Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, destacó que el Consejo Consultivo aporta al fortalecimiento institucional de la Comisión.
Mientras que el Diputado local y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Sinaloa, Pedro Villegas Lobo, recalcó que este consejo permite consolidar una relación de respeto y colaboración entre sociedad y Estado para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en Sinaloa.
“En Consejo Consultivo, un Consejo que tiene que velar por los derechos humanos de los sinaloenses y sobre todo de muchas luchas que hoy nos atañen en nuestro estado, también quiero decirles que, en el Congreso del Estado, siempre van a tener un amigo, no solo se trata de hablar de derechos humanos, sino también presupuestales y otros, siempre tendrán el apoyo de la comisión que presido”, mencionó.
Entre las principales funciones de este órgano están la de asesorar al presidente, aprobar el Reglamento Interior, opinar sobre las recomendaciones emitidas, y supervisar el ejercicio del presupuesto y los informes anuales de la institución.