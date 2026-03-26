Instala Congreso de Sinaloa el Primer Parlamento de Mujeres

CULIACÁN._ Por primera vez en la historia, el Congreso de Sinaloa instaló el Primer Parlamento de Mujeres en Culiacán, donde 40 integrantes de 15 municipios presentaron iniciativas que la 65 Legislatura podrá retomar para impulsar la igualdad.

A través de un comunicado, se informó que la sesión se realizó este jueves 26 de marzo en el Poder Legislativo en Culiacán.

Las participantes tomaron protesta para fungir como diputadas durante dos días, sentando un precedente para la participación política femenina en la entidad.

La creación de este parlamento se enmarca en un esfuerzo por fortalecer la participación política de las mujeres en Sinaloa, especialmente en el mes de marzo, que conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Su institucionalización busca avanzar hacia una sociedad más justa e incluyente.

El Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Mesa Directiva, dio la bienvenida a las integrantes del parlamento.

Aseguró que la institucionalización de este espacio es un paso firme hacia una sociedad más justa e incluyente.

“Cuando las mujeres avanzan, también avanza Sinaloa y el País”, expresó Valenzuela Sánchez.

María Teresa Guerra Ochoa, Diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, reiteró el compromiso del Poder Legislativo con el empoderamiento femenino.

Señaló que en el sector privado, el trabajo y el ámbito rural aún faltan condiciones de igualdad, pues las mujeres mantienen una doble carga laboral que las excluye de cargos directivos.

La Diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, destacó que el Congreso recibe a las 40 mujeres con diversas trayectorias.

Afirmó que su participación dejará un precedente importante para futuras generaciones y fortalecerá la vida democrática de Sinaloa.

Ana Francis Chiquete, titular de la Secretaría de las Mujeres, reconoció la importancia histórica del parlamento.

En representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, afirmó el compromiso con la igualdad sustantiva y la ampliación de derechos, mencionando que México vive un momento histórico al tener una mujer en la Presidencia.

Tras los mensajes oficiales, se integró la Mesa Directiva del Parlamento de Mujeres, electa previamente.

La Presidencia recayó en la Fiputada Siria Quiñónez López, quien realizó la declaratoria oficial de instalación.

Afirmó que este primer parlamento es un legado que honra la lucha de otras mujeres y allana el camino para las que vendrán.

“Cuando una mujer avanza, avanzamos todas”, destacó.

La Sesión de este Parlamento fue convocada para este viernes a las 10:00 horas.