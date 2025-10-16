Instala DIF Culiacán centros de acopio para familias afectadas por inundaciones en el País

El Sistema DIF Bienestar Culiacán instaló dos centros de acopio para reunir ayuda destinada a las familias que resultaron afectadas por las recientes inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Entre los artículos que se reciben se incluyen alimentos no perecederos, productos de higiene personal y limpieza, artículos para bebé, alimento para mascotas, cobijas, ropa, calzado y botiquines de primeros auxilios.

Los puntos de recolección estarán abiertos este jueves 16 y viernes 17 de octubre en la Unidad DIF Centro, ubicada en la calle Juan José Ríos #265-B, colonia Jorge Almada, y en el patio del Ayuntamiento de Culiacán.

El organismo llamó a la población a sumarse con donaciones para hacer llegar apoyo a las familias que enfrentan las consecuencias de las lluvias.

Para obtener información o coordinar entregas, puso a disposición el número telefónico 667 715 71 61.