Instala IEES comisión para preparar capacitación de elección local de Sinaloa de 2027

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa instaló la Comisión Temporal de Capacitación Electoral que dará seguimiento a los trabajos de preparación para el proceso electoral local 2026-2027.

La integración de la comisión fue aprobada este miércoles durante una sesión extraordinaria virtual del Consejo General del IEES.

La comisión será presidida por la consejera electoral Marisol Quevedo González, y estará integrada también por las consejerías de Judith Gabriela López Del Rincón y Martín González Burgos.

Entre sus atribuciones estará revisar la elaboración de los materiales didácticos e instructivos que se requieran para la capacitación electoral, así como supervisar la estrategia y evaluar su cumplimiento.

También deberá vigilar que se cumplan las políticas y programas de la Coordinación de Capacitación Electoral que hayan sido aprobados, además de revisar el programa de capacitación dirigido al personal de los órganos desconcentrados.

La comisión también participará en la impartición de dicha capacitación y dará seguimiento a los trabajos que se realicen de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral.

Durante la sesión, Quevedo González destacó la relevancia de la capacitación y del trabajo coordinado con el INE, por lo que llamó a la ciudadanía a participar en los trabajos de capacitación que se desarrollarán como parte del proceso electoral.

De acuerdo con el Reglamento Interior del IEES, esta comisión debe instalarse durante septiembre del año previo a la elección.