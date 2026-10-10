$!Instala Protección Civil centro de operaciones en Sinaloa ante el Huracán Simon

El Instituto Estatal de Protección Civil instaló este sábado el Centro Estatal de Operaciones para coordinar la respuesta ante el Huracán Simon.

La dependencia señaló que la instalación se realizó por instrucciones de la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, en seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal de Protección Civil del pasado jueves.