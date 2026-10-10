$!Instala Protección Civil centro de operaciones en Sinaloa ante el Huracán Simon

El Instituto Estatal de Protección Civil instaló este sábado el Centro Estatal de Operaciones para coordinar la respuesta ante el Huracán Simon.
La dependencia señaló que la instalación se realizó por instrucciones de la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, en seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal de Protección Civil del pasado jueves.
El centro permitirá conocer con qué personal, vehículos, equipo y recursos cuenta cada dependencia para atender posibles afectaciones.
También facilitará el intercambio de información y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Protección Civil señaló que el objetivo es agilizar la movilización de recursos y mantener una respuesta oportuna ante la evolución del fenómeno.
“Con estas acciones, se busca mantener una respuesta organizada y oportuna, así como optimizar la movilización de recursos y la colaboración entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno ante la evolución del fenómeno”, aseguró el instituto a través de redes sociales.