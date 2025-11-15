$!Instala UAS su primer Consejo Universitario rediseñado tras la reforma a su Ley Orgánica

La Universidad Autónoma de Sinaloa instaló este sábado su primer Consejo Universitario conformado bajo las reglas de la reforma a la Ley Orgánica aprobada en 2024, un rediseño que modifica quién participa en el máximo órgano de gobierno interno y eleva la presencia estudiantil.
La Comisión de Elecciones y Consultas entregó los resultados finales tras validar las actas recibidas luego de la jornada de votación realizada a su comunidad universitaria el 29 de octubre, con lo que quedó formalmente instalado el órgano para el periodo 2025–2027.
Durante la sesión, el Rector Jesús Madueña Molina afirmó que la institución entra en una etapa distinta, marcada por ajustes legales y retos financieros que obligan a fortalecer la representación comunitaria y la toma de decisiones colegiadas
“Hoy se instalará un nuevo Consejo Universitario, el cual cuenta con una mayor representación estudiantil y con mayor paridad de género, lo cual enriquece el diálogo y fortalece la toma de decisiones colegiadas”.
Señaló que, aunque la jornada electoral transcurrió con orden, surgieron algunas inconformidades por parte de grupos estudiantiles que denunciaron presuntas irregularidades en el proceso.
Explicó que cada uno de esos señalamientos fue atendido mediante espacios de diálogo, donde se escucharon sus planteamientos y se buscó dar respuesta a sus inquietudes. También afirmó que la administración ha mantenido comunicación constante con el estudiantado y que cualquier diferencia debe canalizarse por las vías institucionales.
“A cada una de esas demandas de las y los estudiantes se les dio atención oportuna, abriendo espacios de diálogo para conocer sus posicionamientos. De manera permanente hemos trabajado con la comunidad estudiantil a la que hemos escuchado con detenimiento, buscando atender sus necesidades y sus aspiraciones”, aseguró.
Conforme a la normativa vigente, el Consejo se integra por la persona que encabeza la Rectoría; la titularidad de la Secretaría General; la dirección de cada Unidad Académica; una representación del personal docente por cada unidad; dos representantes estudiantiles por unidad; una representación de cada organización gremial mayoritaria; y cuatro integrantes de las organizaciones estudiantiles con mayor presencia.
En esta sesión, la asamblea avaló la incorporación de cuatro perfiles propuestos por la Federación de Estudiantes de la UAS (FEUAS): Ángel Gamaliel Cañedo Reyes, Paulina Aldana Angulo, Sebastián Ernesto Amador Robles y Leslie Quintero Noriega.
Tras la aprobación de las nuevas representaciones estudiantiles, Madueña Molina tomó protesta a las y los consejeros que integrarán el máximo órgano universitario durante el periodo 2025–2027.
En la próxima sesión, indicó, se renovará la Comisión de Elecciones y Consultas.