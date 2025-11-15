$!Instala UAS su primer Consejo Universitario rediseñado tras la reforma a su Ley Orgánica

La Universidad Autónoma de Sinaloa instaló este sábado su primer Consejo Universitario conformado bajo las reglas de la reforma a la Ley Orgánica aprobada en 2024, un rediseño que modifica quién participa en el máximo órgano de gobierno interno y eleva la presencia estudiantil.

La Comisión de Elecciones y Consultas entregó los resultados finales tras validar las actas recibidas luego de la jornada de votación realizada a su comunidad universitaria el 29 de octubre, con lo que quedó formalmente instalado el órgano para el periodo 2025–2027.

Durante la sesión, el Rector Jesús Madueña Molina afirmó que la institución entra en una etapa distinta, marcada por ajustes legales y retos financieros que obligan a fortalecer la representación comunitaria y la toma de decisiones colegiadas

“Hoy se instalará un nuevo Consejo Universitario, el cual cuenta con una mayor representación estudiantil y con mayor paridad de género, lo cual enriquece el diálogo y fortalece la toma de decisiones colegiadas”.