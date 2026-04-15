Instalan 100 nuevos puntos de videovigilancia en Culiacán para reforzar seguridad: Alcalde

En la zona urbana de Culiacán se instalaron 100 nuevos puntos de videovigilancia como parte de la estrategia de reforzamiento de seguridad que el Gobierno de Culiacán desarrolla en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, informó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

Detalló que cada punto cuenta con cuatro cámaras de monitoreo colocadas en sitios considerados estratégicos por las autoridades de seguridad.

Adelantó que próximamente serán instalados otros 100 puntos adicionales para alcanzar un total de 200 en distintos sectores prioritarios de la capital sinaloense.

Explicó que este despliegue forma parte de un trabajo coordinado con la mesa interinstitucional de seguridad.

Señaló que el municipio ya adquirió equipo propio para colaborar en la instalación y operación del sistema.

Respecto a los botones de pánico proyectados para el Centro de Culiacán, indicó que estarán listos a más tardar en la primera semana de mayo, con fecha límite estimada para el 10 de ese mes.

Precisó que estos nuevos dispositivos sustituirán al sistema anterior, el cual reconoció como obsoleto y fuera de operación, y estarán conectados directamente al C4 para permitir el reporte inmediato de emergencias.