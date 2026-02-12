$!Instalan bazar por el Día del Amor y la Amistad en el Centro de Culiacán para reactivar economía local

Con la participación de alrededor de 80 expositores, comerciantes del centro de Culiacán instalaron un bazar en la Plazuela Obregón por el Día del Amor y la Amistad con el objetivo de reactivar la economía local y ofrecer productos a bajo costo a la ciudadanía. María Antonia Lule Morales, presidenta del Frente de Uniones de Vendedores Independientes del Estado de Sinaloa, explicó que se trata de la primera edición de este proyecto bajo el formato de bazar, con el que buscan modernizar la venta tradicional del tianguis y atraer más clientes al primer cuadro de la ciudad.





Señaló que el evento se realiza del 11 al 15 de febrero, en un horario de 9:00 a 19:00 horas, y reúne a emprendedores de distintos giros, desde alimentos, manualidades, chocolates, globos, artículos alusivos al 14 de febrero. Indicó que esta iniciativa surge como una estrategia para fortalecer la economía de los comerciantes, especialmente ante las condiciones económicas actuales. “Llevamos la primera edición donde nosotros estamos innovando un nuevo proyecto para reactivar la economía de aquí del Centro. Entonces, empezamos con los bazares”, expresó.





La dirigente explicó que la modernización consiste en transformar el tradicional tianguis que inició hace más de 40 años, cuando comenzó con 20 mujeres, en un bazar que integra a nuevos emprendedores y amplía la oferta de productos. En total participan cerca de 80 módulos, entre comerciantes establecidos y emprendedores, incluidos algunos vinculados a la Secretaría de Desarrollo Económico, quienes ofrecen diversos artículos y alimentos. Los organizadores señalaron que los precios se mantienen accesibles, con productos desde menos de 50 pesos, con el propósito de facilitar el consumo ante la situación económica y la falta de empleo que afecta a la población. De acuerdo con los comerciantes, las ventas iniciaron con un avance aproximado del 60 por ciento y esperan alcanzar el total de sus expectativas en los próximos días, siendo los globos, chocolates y manualidades los artículos con mayor demanda.





