$!Instalan Comisión de Desarrollo Económico de Culiacán; buscan fortalecer empleo e inversión

Como vocales participarán los regidores morenistas Cinthia Valenzuela Langarica y Jesús Armando Heráldez Machado, así como la regidora del PAN Guillermina López Escobar.

La comisión será presidida por el regidor independiente Luis Alonso García Corrales, mientras que la regidora de Morena Norma Leticia Alvarado Rodríguez fungirá como secretaria.

El Ayuntamiento de Culiacán formalizó este martes la instalación de la Comisión de Desarrollo Económico, integrada por regidores y funcionarios municipales que buscarán impulsar estrategias orientadas al fortalecimiento del empleo, la inversión, el turismo y el desarrollo de los sectores productivos del municipio.

Durante la sesión de instalación se tomó protesta a los integrantes del organismo, en un acto en el que también participaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, encabezados por su titular, Janet Faviola Tostado Noriega.

La funcionaria municipal reiteró el compromiso de trabajar de manera coordinada para promover el crecimiento económico del municipio y destacó algunos de los programas de financiamiento actualmente vigentes.

Entre ellos mencionó el esquema de créditos colectivos “Mujeres Emprendedoras por el Bienestar”, mediante el cual, señaló, se han dispersado 143 millones de pesos en beneficio de más de 7 mil mujeres.

Asimismo, destacó la estrategia “Red FOSIN”, enfocada en ofrecer créditos preferenciales a pequeñas y medianas empresas.

Durante la reunión, las direcciones de Fomento Económico para la Mujer, Turismo y Comercio, Servicios e Industria presentaron avances de sus programas, así como las capacitaciones en marketing y digitalización y la organización de bazares locales.

También se expusieron resultados de actividades como la Carrera Nocturna y los festejos del Día de las Madres, evento que contó con la participación de la Banda MS.

Por su parte, las áreas de Empleo y Pesca dieron a conocer los programas que actualmente desarrollan e invitaron a la ciudadanía a participar en las próximas actividades impulsadas por el municipio.

Al cierre de la sesión, el presidente de la comisión, García Corrales, señaló que este órgano deberá consolidarse como un espacio de coordinación entre gobierno, iniciativa privada, universidades y emprendedores para fortalecer el desarrollo económico de Culiacán.

La creación de la Comisión de Desarrollo Económico fue aprobada por el Cabildo de Culiacán durante la sesión ordinaria celebrada el pasado 29 de mayo.