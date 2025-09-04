$!Instalan el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda de Culiacán

En esta primera reunión adelantaron que en un próximo encuentro se dará a conocer quién fungirá como coordinador.

Durante el encuentro, rindieron protesta los integrantes del Consejo, quienes tendrán la responsabilidad de participar en la planeación, regulación y gestión de proyectos vinculados al crecimiento urbano y al desarrollo sostenible de la ciudad.

CULIACÁN._ El Ayuntamiento instaló este jueves el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda de Culiacán.

El Consejo Municipal quedó conformado por el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil; José Ernesto Peñuelas Castellanos, Secretario del Ayuntamiento; Simei J. Cebreros Raygoza, directora general del Implan; Hugo Moreno González, presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, Zona Centro; y Miguel Ángel Ley Pineda, presidente ejecutivo del Consejo Directivo del Implan.

También participan Ricardo Arturo Sainz López, Secretario de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio; María del Carmen Morales Donada, Secretaria de Obras y Servicios Públicos; Roberto Alfonso Zazueta Tapia, gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable de Culiacán; Kenia Judith Castro Castro, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; y Daniel Félix Terán, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, delegación Sinaloa.

El resto de los integrantes son Luis Arturo Gaxiola Sanz, representante de Canacintra Culiacán; María Guadalupe Zavala Yamaguchi, presidenta de Canaco Servytur Culiacán; Jesús Manuel Rodríguez Lares, presidente del Colegio de Arquitectos Luis F. Molina, A.C.; y Fabiola Valenzuela Rivera, presidenta del Colegio de Arquitectos de Sinaloa, A.C.

Este consejo, el Ayuntamiento de Culiacán y las autoridades municipales, se indicó, fortalecerán la planeación urbana con una visión sustentable y promoverán la participación de organismos, cámaras y colegios en la toma de decisiones que impulsen el desarrollo ordenado de la capital sinaloense.